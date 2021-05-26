***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.05.2021 17:47
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.05.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan genel kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere,
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938250
BIST
18:051.427
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 26,84
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.427
En Düşük
1.393
18:058,4518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0100
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
18:0510,3210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0477
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3064
18:05517,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,36
|Açılış
|: 517,12
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|336,60
|888.808
|% 10,00
|
|SUMAS
|61,15
|424.815
|% 9,98
|
|TUCLK
|9,75
|34.501.492
|% 9,92
|
|GEDZA
|50,85
|48.956.456
|% 9,92
|
|CANTE
|8,32
|240.891.024
|% 9,91
|
|DERHL
|6,58
|48.813.451
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.695.757
|% -9,97
|
|GSDDE
|4,92
|12.220.222
|% -6,99
|
|SAYAS
|28,94
|73.189.620
|% -6,04
|
|SEKUR
|21,72
|17.675.708
|% -5,40
|
|TRILC
|48,10
|1.063.436.167
|% 1,95
|
|CANTE
|8,32
|240.891.024
|% 9,91
|
|PGSUS
|79,25
|205.153.423
|% 1,73
|
|ODAS
|2,40
|96.711.092
|% 3,90
|
|INVEO
|135,00
|87.684.365
|% 6,22
|
|IHLGM
|1,02
|60.024.854
|% 3,03
|
|ODAS
|2,40
|96.711.092
|% 3,90
|
|CANTE
|8,32
|240.891.024
|% 9,91
|
|TRILC
|48,10
|1.063.436.167
|% 1,95
|
|ADESE
|1,64
|34.705.740
|% -4,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4490
|8,4518
|% -0,12
|
|Euro
|10,3119
|10,3179
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,9009
|11,9606
|% -0,29
|
|Frank
|9,3787
|9,4352
|% -0,38
|
|Riyal
|2,2460
|2,2573
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|3,93
|
|Altın Gr.
|517
|517
|0,18
|
|Cumhuriyet
|3.418
|3.470
|25,00
|
|Tam
|3.402
|3.487
|22,45
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|10,86
|
|Çeyrek
|825
|844
|5,43
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,87
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,57
|-0,05
|
|B. Petrol
|68,74
|68,74
|0,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CUSAN
Yüzde 4.84 oranında artışla 7.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 313, 417 adet işlem
-
17:58SEYKM
Yüzde 8.25 oranında artışla 25.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 351, 861 adet işlem
-
17:57DZGYO
Yüzde 6.11 oranında artışla 1.91 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 399, 156 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 71 üstünde . İşlem hacmi 15, 565.00 milyon TL de
-
17:55MARTI
Yüzde 4.72 oranında artışla 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 309, 596 adet işlem