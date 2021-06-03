***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
03.06.2021 18:00
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.04.2021, 26.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.05.2021
Tescil Tarihi
03.06.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 26 Mayıs 2021 tarihli Olağan Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 3 Haziran 2021 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939928
BIST
18:051.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,60
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.412
18:058,7149
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1222
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,7201
En Düşük
8,5886
18:0510,5807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0827
|Açılış
|: 10,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,6128
En Düşük
10,4950
18:05523,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,37
|Açılış
|: 523,88
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
528,45
En Düşük
521,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|14,30
|88.641.500
|% 10,00
|
|KATMR
|3,63
|106.951.660
|% 10,00
|
|EPLAS
|30,36
|12.091.442
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,42
|4.508.878
|% 9,95
|
|FRIGO
|21,12
|37.168.211
|% 9,94
|
|BALAT
|6,12
|490.922
|% -10,00
|
|ISKUR
|320.760,00
|320.760
|% -10,00
|
|KENT
|252,50
|4.838.667
|% -9,98
|
|KARSN
|4,21
|366.856.295
|% -9,85
|
|BRMEN
|2,40
|124.307
|% -7,69
|
|THYAO
|13,99
|2.558.288.412
|% 2,49
|
|GARAN
|8,04
|1.481.304.239
|% -0,25
|
|KRDMD
|7,67
|1.150.821.295
|% -1,79
|
|SISE
|8,03
|808.946.304
|% 2,82
|
|PETKM
|6,32
|737.374.452
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,20
|729.578.287
|% -0,45
|
|GARAN
|8,04
|1.481.304.239
|% -0,25
|
|THYAO
|13,99
|2.558.288.412
|% 2,49
|
|EKGYO
|1,94
|325.174.394
|% 0,52
|
|KRDMD
|7,67
|1.150.821.295
|% -1,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7096
|8,7149
|% 1,42
|
|Euro
|10,5716
|10,5807
|% 0,79
|
|Sterlin
|12,2492
|12,3106
|% 0,90
|
|Frank
|9,5917
|9,6494
|% 0,64
|
|Riyal
|2,3163
|2,3279
|% 1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|-37,46
|
|Altın Gr.
|523
|524
|-3,66
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.523
|-12,00
|
|Tam
|3.456
|3.543
|-14,21
|
|Yarım
|1.670
|1.714
|-6,88
|
|Çeyrek
|838
|857
|-3,44
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,34
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,14
|
|B. Petrol
|71,05
|71,05
|-0,30
|
Seans Raporu
18:05
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17:59YESIL
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17:56XU050
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EPLAS, VAKKO, PENGD, BOBET, RYSAS, LIDFA, MZHLD, KATMR
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17:56
PENGD, KATMR, GOLTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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