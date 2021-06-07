***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.06.2021 17:49
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.04.2021, 26.05.2021, 03.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.05.2021
Tescil Tarihi
03.06.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
03.06.2021-10341
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 26.05.2021 tarihli genel kurul kararı 03.06.2021 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940743
BIST
17:351.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,63
|Açılış
|: 1.434
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|Önceki Kapanış
|: 1.433
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1.451
En Düşük
1.433
17:358,6282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0386
|Açılış
|: 8,6200
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|Önceki Kapanış
|: 8,6320
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8,6912
En Düşük
8,5973
17:3510,5229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0272
|Açılış
|: 10,4900
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|Önceki Kapanış
|: 10,5000
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10,5685
En Düşük
10,4605
17:35524,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,69
|Açılış
|: 524,30
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|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:35
|ATATP
|29,04
|10.450.509
|% 10,00
|
|OSMEN
|27,38
|2.583.365
|% 9,96
|
|RODRG
|17,11
|2.229.161
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.974.283
|% 9,77
|
|ETYAT
|3,75
|3.781.844
|% 9,01
|
|METUR
|22,50
|24.046.230
|% -10,00
|
|PKENT
|2.493,90
|2.154.912
|% -7,32
|
|DERHL
|5,12
|14.903.751
|% -7,25
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|YESIL
|71,75
|19.289.317
|% -6,82
|
|GARAN
|8,27
|1.293.150.759
|% 2,10
|
|THYAO
|14,30
|1.242.159.809
|% 1,85
|
|KOZAL
|124,20
|678.976.408
|% 2,81
|
|KRDMD
|7,76
|537.967.096
|% 0,13
|
|SISE
|8,15
|488.474.469
|% 0,99
|
|EKGYO
|1,99
|367.532.335
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,24
|383.026.710
|% 1,36
|
|GARAN
|8,27
|1.293.150.759
|% 2,10
|
|BOBET
|4,08
|439.799.371
|% -3,55
|
|THYAO
|14,30
|1.242.159.809
|% 1,85
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6259
|8,6282
|% -0,45
|
|Euro
|10,5154
|10,5229
|% -0,26
|
|Sterlin
|12,1930
|12,2542
|% -0,34
|
|Frank
|9,5724
|9,6301
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2943
|2,3058
|% -0,42
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|1,06
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,87
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,72
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,53
|71,53
|-0,36
|
Seans Raporu
17:35
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17:47QUAGR
Yüzde 6.10 oranında artışla 26.42 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 556, 373 adet işlem
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17:46SNGYO
Yüzde 5.07 oranında artışla 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 319, 367 adet işlem
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17:44DGKLB
Yüzde 5.60 oranında artışla 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 406, 855 adet işlem
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17:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, GUBRF, BIMAS
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17:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SAHOL, KOZAL, ASELS