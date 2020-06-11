***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
11.06.2020 18:02
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. güncel esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 01/06/2020 03/06/2020 10089
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850728
BIST
18:05109.155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -623,53
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.745
18:056,8419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0662
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8591
En Düşük
6,7686
18:057,7906
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0818
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,8023
En Düşük
7,6811
18:05381,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,04
|Açılış
|: 381,75
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
383,40
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|5.253.749
|% 10,00
|
|DOBUR
|13,20
|3.101.168
|% 10,00
|
|DAGHL
|10,56
|3.196.332
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|162.007.355
|% 9,99
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.753.698
|% 9,99
|
|IZTAR
|5,97
|4.069.736
|% -9,95
|
|EMNIS
|3,91
|201.911
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.784.507
|% -9,82
|
|ALYAG
|1,33
|4.406.779
|% -9,52
|
|SALIX
|10,25
|424.194
|% -7,41
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
|% -0,51
|
|GARAN
|8,16
|1.031.048.314
|% -0,37
|
|ASELS
|32,24
|998.475.568
|% 0,12
|
|PETKM
|3,93
|835.053.665
|% 3,42
|
|IHLGM
|1,58
|726.446.098
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
|% -0,51
|
|IHLGM
|1,58
|726.446.098
|% 3,95
|
|TSKB
|1,24
|477.479.201
|% 4,20
|
|PETKM
|3,93
|835.053.665
|% 3,42
|
|ODAS
|2,03
|408.327.482
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6153
|8,6585
|% 0,09
|
|Frank
|7,2685
|7,3123
|% 1,69
|
|Riyal
|1,8182
|1,8274
|% 1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-1,83
|
|Altın Gr.
|382
|382
|3,39
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.497
|14,40
|
|Tam
|2.543
|2.566
|15,00
|
|Yarım
|1.241
|1.252
|9,20
|
|Çeyrek
|621
|627
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,86
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|38,80
|38,80
|-2,93
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 109, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 32 altında . İşlem hacmi 15, 030.00 milyon TL de
-
17:58INFO
Yüzde -46.59 oranında düşüşle 4.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 642, 108 adet işlem
-
17:55CRDFA
Yüzde -5.37 oranında düşüşle 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 240, 953 adet işlem
-
17:54IHEVA
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 921, 778 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, ARCLK, BIMAS