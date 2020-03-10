***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 41.285 76.000Satışların Maliyeti24 -35.382 -58.237TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.903 17.763Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı10 58Kambiyo Gelirleri25 2 2Faiz Gelirleri25 0 52Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler25 8 4Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-292 -684Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler25 -292 -684FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)-282 -626BRÜT KAR (ZARAR)5.621 17.137Genel Yönetim Giderleri26 -5.399 -4.926Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 8.456 11.062Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -2.753 -4.742ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.925 18.531Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 495 64.842FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.420 83.373Finansman Giderleri30 -12.158 -46.074SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.738 37.299Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7 -1.756Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 669 1.111Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 -676 -2.867SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-5.745 35.543DÖNEM KARI (ZARARI)-5.745 35.543Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-5.745 35.543Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 -0,11800000 0,72100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI32.024 82.066Dönem Karı (Zararı)-5.745 35.543Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-5.745 35.543Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler23.127 19.143Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15,16 15.167 21.270Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler454 322Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler462 326Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-8 -4Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.467 15.535Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.010 -596Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7.477 16.131Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.032 -19.740Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 1.756İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler16.230 28.395Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-495 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler172 703İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)172 703Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)15 -5Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-51 -179İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-51 -179Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -151 457Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -39 495Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24 -545İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 2İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)21 -547Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-16 -37Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17 -26İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)17 -26Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-273 259İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.027 27.273Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12.528 71.059Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)4.499 -43.786Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları33.612 83.081Alınan Faiz1.082 527Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-179 -244Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.491 -1.298YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.352 57.363Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 65.305Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.352 -8.002Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -10.219 -7.832Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -133 -170Alınan Temettüler29 0 60FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-94.400 -94.374İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -622İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -622Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri13.849 19.741Kredilerden Nakit Girişleri13.849 19.741Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-99.249 -97.142Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-99.249 -97.142Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-532 0Ödenen Faiz-8.468 -16.351YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-72.728 45.055Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi69 5.437NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-72.659 50.492DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ76.232 25.740DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.5(o) 3.573 76.232Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 5.063 77.624Ticari Alacaklar7 2.248 2.420İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.1 2.248 2.420Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar8 11 26Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8.1 11 26Diğer Alacaklar9 232 181İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 230 179İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.1 2 2Stoklar10 664 513Peşin Ödenmiş Giderler11 444 405İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler444 405Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 195 96Diğer Dönen Varlıklar22 896 761İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 896 761ARA TOPLAM9.753 82.026Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar13 76 76TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.829 82.102DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 1.457 962Maddi Duran Varlıklar14 235.620 212.216Taşıtlar235.486 212.172Mobilya ve Demirbaşlar134 44Kullanım Hakkı Varlıkları15 926 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 203 165Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 203 165Ertelenmiş Vergi Varlığı31 896 1.554TOPLAM DURAN VARLIKLAR239.102 214.897TOPLAM VARLIKLAR248.931 296.999KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 14.339 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar17 14.339 0Banka Kredileri17.2 14.339 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17 38.365 84.964İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 309 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 309 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17.2 38.056 84.964Banka Kredileri17.2 37.918 84.964Kiralama İşlemlerinden Borçlar138 0Ticari Borçlar7 165 141İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 17 14İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.2 148 127Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar8 41 57Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar8.2 41 57Diğer Borçlar9 131 114İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.2 131 114Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 820 1.093İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)820 1.093Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31 1.009 0Kısa Vadeli Karşılıklar21 225 179Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21.1 225 179ARA TOPLAM55.095 86.548TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER55.095 86.548UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17 52.465 79.228İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 386 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 386 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar17.2 52.079 79.228Banka Kredileri17.2 51.887 79.228Kiralama İşlemlerinden Borçlar192 0Uzun Vadeli Karşılıklar21 909 672Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21.2 909 672TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER53.374 79.900TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER108.469 166.448ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar140.462 130.551Ödenmiş Sermaye23.1 52.181 52.181Sermaye Düzeltme Farkları23.2 24.085 24.085Geri Alınmış Paylar (-)23.3 -3.223 -3.223Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23.4 -140 -140Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi23.5 -12.181 -12.181Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.6 -71 -7Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-71 -7Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.7 98.537 82.810Yabancı Para Çevrim Farkları98.537 82.810Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.8 19.158 19.158Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23.9 -32.139 -67.675Net Dönem Karı veya Zararı-5.745 35.543TOPLAM ÖZKAYNAKLAR140.462 130.551TOPLAM KAYNAKLAR248.931 296.999Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 52.181 24.085 -2.601 -140 -12.181 -25 79.382 18.536 -51.489 -15.539 92.209 92.209Transferler-15.539 15.539 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18 3.428 -25 35.543 38.964 38.964Dönem Karı (Zararı)35.543 35.543 35.543Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18 3.428 -25 3.421 3.421Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-622 622 -622 -622 -622Dönem Sonu Bakiyeler23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -7 82.810 19.158 -67.675 35.543 130.551 130.551Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -7 82.810 19.158 -67.675 35.543 130.551 130.551Transferler35.543 -35.543 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-64 15.727 -7 -5.745 9.911 9.911Dönem Karı (Zararı)-5.745 -5.745 -5.745Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-64 15.727 -7 15.656 15.656Dönem Sonu Bakiyeler23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -71 98.537 19.158 -32.139 -5.745 140.462 140.462Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-5.745 35.543DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-71 -7Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-71 -7Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar15.727 3.428Yabancı Para Çevrim Farkları15.727 3.428Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)23 15.727 3.428DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.656 3.421TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.911 38.964Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.911 38.964http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826647BIST