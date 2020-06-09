***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 8.222 8.173Satışların Maliyeti24 -9.285 -7.936TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-1.063 237Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı1 1Kambiyo Gelirleri25 1 1Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-258 -145Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler25 -258 -145FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)-257 -144BRÜT KAR (ZARAR)-1.320 93Genel Yönetim Giderleri26 -1.502 -1.064Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 781 3.628Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -74 -148ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.115 2.509FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.115 2.509Finansman Giderleri30 -4.543 -4.752SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-6.658 -2.243Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri705 83Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 661 828Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 44 -745SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-5.953 -2.160DÖNEM KARI (ZARARI)-5.953 -2.160Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-5.953 -2.160Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 -0,12200000 -0,04400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.503 18.638Dönem Karı (Zararı)-5.953 -2.160Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-5.953 -2.160Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-7.466 5.429Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15,16 4.383 3.247Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-48 334Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-48 334Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.329 1.535Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-21 -407Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.350 1.942Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-13.434 396Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler304 -83İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler20.086 15.528Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler659 -2.648İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)68 -14İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)591 -2.634Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-1 15Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 69 125Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 153 -307Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler79 330İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)78 330Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)3 -11Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.003 -15İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.003 -15Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-149 -139İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.270 18.178Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)19.097 -10.152Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-827 28.330Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.667 18.797Alınan Faiz21 367Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler184 -244Vergi İadeleri (Ödemeleri)-369 -282YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-330 -477Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-330 -477Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -328 -437Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -2 -40FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.451 -58.463İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri388 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri388 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.341 -56.135Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.341 -56.135Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-151 -102Ödenen Faiz-1.347 -2.226YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)722 -40.302Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi138 2.905NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)860 -37.397DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.573 76.232DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.5(o) 4.433 38.835Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 6.067 5.063Ticari Alacaklar7.1 1.820 2.478İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 162 230İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.658 2.248Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar8 12 11Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8.1 12 11Diğer Alacaklar9 1 2İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.1 1 2Stoklar10 595 664Peşin Ödenmiş Giderler11 291 444İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 291 444Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 199 195Diğer Dönen Varlıklar22 946 896İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 946 896ARA TOPLAM9.931 9.753Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar13 76 76TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.007 9.829DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 1.457 1.457Maddi Duran Varlıklar14 254.505 235.620Taşıtlar254.345 235.486Mobilya ve Demirbaşlar160 134Kullanım Hakkı Varlıkları15 814 926Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 177 203Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 177 203Ertelenmiş Vergi Varlığı31 941 896TOPLAM DURAN VARLIKLAR257.894 239.102TOPLAM VARLIKLAR267.901 248.931KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 15.727 14.339İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar17.2 15.727 14.339Banka Kredileri17.2 15.727 14.339Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları40.668 38.365İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 327 309Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 327 309İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları40.341 38.056Banka Kredileri17.2 40.196 37.918Kiralama İşlemlerinden Borçlar145 138Ticari Borçlar7.2 244 165İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 18 17İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar226 148Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar8 44 41Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar8.2 44 41Diğer Borçlar9 1.134 131İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.2 1.134 131Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 671 820İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 671 820Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 1.009Kısa Vadeli Karşılıklar21 279 225Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21.1 279 225ARA TOPLAM58.767 55.095TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER58.767 55.095UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar56.401 52.465İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 298 386Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 298 386İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar56.103 52.079Banka Kredileri17.2 55.948 51.887Kiralama İşlemlerinden Borçlar155 192Uzun Vadeli Karşılıklar21 807 909Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21.2 807 909TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER57.208 53.374TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER115.975 108.469ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar151.926 140.462Ödenmiş Sermaye23.1 52.181 52.181Sermaye Düzeltme Farkları23.2 24.085 24.085Geri Alınmış Paylar (-)23.3 -2.835 -3.223Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23.4 1.069 -140Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi23.5 -12.181 -12.181Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.6 -6 -71Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6 -71Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.7 114.363 98.537Yabancı Para Çevrim Farkları114.363 98.537Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.8 19.158 19.158Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23.9 -37.955 -32.139Net Dönem Karı veya Zararı-5.953 -5.745TOPLAM ÖZKAYNAKLAR151.926 140.462TOPLAM KAYNAKLAR267.901 248.931Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -7 82.810 19.158 -67.675 35.543 130.551 130.551Transferler35.543 -35.543Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2 7.999 -7 -2.160 5.830 5.830Dönem Karı (Zararı)-2.160 -2.160 -2.160Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2 7.999 -7 7.990 7.990Dönem Sonu Bakiyeler23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -9 90.809 19.158 -32.139 -2.160 136.381 136.381Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -71 98.537 19.158 -32.139 -5.745 140.462 140.462Transferler-5.745 5.745Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)65 15.826 -71 -5.953 9.867 9.867Dönem Karı (Zararı)-5.953 -5.953 -5.953Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)65 15.826 -71 15.820 15.820Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)388 1.209 1.597 1.597Dönem Sonu Bakiyeler23 52.181 24.085 -2.835 1.069 -12.181 -6 114.363 19.158 -37.955 -5.953 151.926 151.926Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-5.953 -2.160DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6 -9Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6 -9Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar15.826 7.999Yabancı Para Çevrim Farkları15.826 7.999Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)23 15.826 7.999DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.820 7.990TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.867 5.830Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.867 5.830http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850177BIST