***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.06.2020 18:11
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
24 8.222 8.173
Satışların Maliyeti
24 -9.285 -7.936
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.063 237
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
1 1
Kambiyo Gelirleri
25 1 1
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-258 -145
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
25 -258 -145
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-257 -144
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.320 93
Genel Yönetim Giderleri
26 -1.502 -1.064
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 781 3.628
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -74 -148
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.115 2.509
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.115 2.509
Finansman Giderleri
30 -4.543 -4.752
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.658 -2.243
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
705 83
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 661 828
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 44 -745
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.953 -2.160
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.953 -2.160
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.953 -2.160
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 -0,12200000 -0,04400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.503 18.638
Dönem Karı (Zararı)
-5.953 -2.160
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.953 -2.160
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.466 5.429
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15,16 4.383 3.247
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-48 334
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-48 334
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.329 1.535
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-21 -407
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.350 1.942
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-13.434 396
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
304 -83
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
20.086 15.528
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
659 -2.648
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
68 -14
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
591 -2.634
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-1 15
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 69 125
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 153 -307
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
79 330
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
78 330
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -11
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.003 -15
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.003 -15
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-149 -139
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.270 18.178
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19.097 -10.152
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-827 28.330
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.667 18.797
Alınan Faiz
21 367
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
184 -244
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-369 -282
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-330 -477
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-330 -477
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -328 -437
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -2 -40
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.451 -58.463
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
388 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
388 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.341 -56.135
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.341 -56.135
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-151 -102
Ödenen Faiz
-1.347 -2.226
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
722 -40.302
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
138 2.905
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
860 -37.397
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.573 76.232
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.5(o) 4.433 38.835
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 6.067 5.063
Ticari Alacaklar
7.1 1.820 2.478
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 162 230
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.658 2.248
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 12 11
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8.1 12 11
Diğer Alacaklar
9 1 2
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.1 1 2
Stoklar
10 595 664
Peşin Ödenmiş Giderler
11 291 444
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 291 444
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 199 195
Diğer Dönen Varlıklar
22 946 896
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 946 896
ARA TOPLAM
9.931 9.753
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 76 76
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.007 9.829
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 1.457 1.457
Maddi Duran Varlıklar
14 254.505 235.620
Taşıtlar
254.345 235.486
Mobilya ve Demirbaşlar
160 134
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 814 926
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 177 203
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 177 203
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 941 896
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
257.894 239.102
TOPLAM VARLIKLAR
267.901 248.931
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 15.727 14.339
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.2 15.727 14.339
Banka Kredileri
17.2 15.727 14.339
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
40.668 38.365
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 327 309
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 327 309
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
40.341 38.056
Banka Kredileri
17.2 40.196 37.918
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
145 138
Ticari Borçlar
7.2 244 165
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 18 17
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
226 148
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
8 44 41
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8.2 44 41
Diğer Borçlar
9 1.134 131
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.2 1.134 131
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 671 820
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 671 820
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 1.009
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 279 225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.1 279 225
ARA TOPLAM
58.767 55.095
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.767 55.095
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
56.401 52.465
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 298 386
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 298 386
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
56.103 52.079
Banka Kredileri
17.2 55.948 51.887
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
155 192
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 807 909
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.2 807 909
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.208 53.374
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
115.975 108.469
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
151.926 140.462
Ödenmiş Sermaye
23.1 52.181 52.181
Sermaye Düzeltme Farkları
23.2 24.085 24.085
Geri Alınmış Paylar (-)
23.3 -2.835 -3.223
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.4 1.069 -140
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23.5 -12.181 -12.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.6 -6 -71
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6 -71
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.7 114.363 98.537
Yabancı Para Çevrim Farkları
114.363 98.537
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.8 19.158 19.158
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.9 -37.955 -32.139
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.953 -5.745
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
151.926 140.462
TOPLAM KAYNAKLAR
267.901 248.931
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -7 82.810 19.158 -67.675 35.543 130.551 130.551
Transferler
35.543 -35.543
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2 7.999 -7 -2.160 5.830 5.830
Dönem Karı (Zararı)
-2.160 -2.160 -2.160
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2 7.999 -7 7.990 7.990
Dönem Sonu Bakiyeler
23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -9 90.809 19.158 -32.139 -2.160 136.381 136.381
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -71 98.537 19.158 -32.139 -5.745 140.462 140.462
Transferler
-5.745 5.745
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
65 15.826 -71 -5.953 9.867 9.867
Dönem Karı (Zararı)
-5.953 -5.953 -5.953
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
65 15.826 -71 15.820 15.820
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
388 1.209 1.597 1.597
Dönem Sonu Bakiyeler
23 52.181 24.085 -2.835 1.069 -12.181 -6 114.363 19.158 -37.955 -5.953 151.926 151.926
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.953 -2.160
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6 -9
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6 -9
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
15.826 7.999
Yabancı Para Çevrim Farkları
15.826 7.999
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
23 15.826 7.999
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.820 7.990
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.867 5.830
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.867 5.830
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850177
BIST