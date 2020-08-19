***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 15.603 17.243 7.381 9.070Satışların Maliyeti24 -20.911 -16.820 -11.626 -8.884TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-5.308 423 -4.245 186Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı4 1 3 0Kambiyo Gelirleri25 2 1 1 0Faiz Gelirleri25 2 0 2 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler25 0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-455 -233 -197 -88Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler25 -455 -233 -197 -88FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)-451 -232 -194 -88BRÜT KAR (ZARAR)-5.759 191 -4.439 98Genel Yönetim Giderleri26 -2.982 -2.701 -1.480 -1.637Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 1.696 6.399 915 2.771Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -129 -1.030 -55 -882ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-7.174 2.859 -5.059 350Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-7.174 2.859 -5.059 350Finansman Giderleri30 -8.514 -7.666 -3.971 -2.914SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-15.688 -4.807 -9.030 -2.564Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.146 298 441 215Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 1.137 1.048 476 220Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 9 -750 -35 -5SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-14.542 -4.509 -8.589 -2.349DÖNEM KARI (ZARARI)-14.542 -4.509 -8.589 -2.349Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-14.542 -4.509 -8.589 -2.349Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 -0,29200000 -0,09200000 -0,17000000 -0,04800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.819 9.839Dönem Karı (Zararı)-14.542 -4.509Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-14.542 -4.509Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-9.862 11.931Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14, 15, 16 9.472 6.928Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler250 288Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler250 288Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.697 3.280Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-51 -714Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.748 3.994Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-21.135 1.733Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-1.146 -298İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler31.558 2.530Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.155 -2.401İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)69 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.086 -2.401Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-2 15Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-803 -7İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-803 -7Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -40 -169Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -1.026 -267Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler610 1.458İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 107İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)606 1.351Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)6 -10Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 32İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 32Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-322 -291İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler31.970 4.170Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)31.216 -15.568Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)754 19.738Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.154 9.952Alınan Faiz43 745Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-540 -179Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.838 -679YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-334 -6.468Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-334 -6.468Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -332 -6.375Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -2 -93FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.814 -56.676Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.552 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri37.350 0Kredilerden Nakit Girişleri37.350 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-44.990 -51.672Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-44.990 -51.672Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-303 -223Ödenen Faiz-2.795 -4.781YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.299 -53.305Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi42 4.135NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.341 -49.170DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.573 76.232DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.5(p) 9.914 27.062Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 11.637 5.063Ticari Alacaklar7 1.162 2.248İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.1 1.162 2.248Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar8 13 11Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8.1 13 11Diğer Alacaklar9 966 232İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 161 230İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.1 805 2Stoklar10 704 664Peşin Ödenmiş Giderler11 1.470 444İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.470 444Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 7 195Diğer Dönen Varlıklar22 973 896İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 973 896ARA TOPLAM16.932 9.753Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar13 76 76TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR17.008 9.829DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 1.457 1.457Maddi Duran Varlıklar14 262.489 235.620Taşıtlar262.338 235.486Mobilya ve Demirbaşlar151 134Kullanım Hakkı Varlıkları15 702 926Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 150 203Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar150 203Ertelenmiş Vergi Varlığı31 906 896TOPLAM DURAN VARLIKLAR265.704 239.102TOPLAM VARLIKLAR282.712 248.931KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 54.087 14.339İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar17 52.001 14.339Banka Kredileri17.2 52.001 14.339İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar17.2 2.086 0Banka Kredileri17.2 2.086 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları62.355 38.365İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları345 309Kiralama İşlemlerinden Borçlar345 309İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları62.010 38.056Banka Kredileri17.2 61.866 37.918Kiralama İşlemlerinden Borçlar144 138Ticari Borçlar7 775 165İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 21 17İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.2 754 148Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar8 47 41Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar8.2 47 41Diğer Borçlar9 141 131İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.2 141 131Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 498 820İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)498 820Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 1.009Kısa Vadeli Karşılıklar21 105 225Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21.1 105 225ARA TOPLAM118.008 55.095TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER118.008 55.095UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar328 52.465İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar204 386Kiralama İşlemlerinden Borçlar204 386İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar124 52.079Banka Kredileri17.2 0 51.887Kiralama İşlemlerinden Borçlaralışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21.2 617 909TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER945 53.374TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER118.953 108.469ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar163.759 140.462Ödenmiş Sermaye23.1 52.181 52.181Sermaye Düzeltme Farkları23.2 24.085 24.085Geri Alınmış Paylar (-)23.3 0 -3.223Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23.4 9.189 -140Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi23.5 -12.181 -12.181Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.6 -6 -71Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6 -71Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.7 123.830 98.537Yabancı Para Çevrim Farkları123.830 98.537Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.8 19.158 19.158Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23.9 -37.955 -32.139Net Dönem Karı veya Zararı-14.542 -5.745TOPLAM ÖZKAYNAKLAR163.759 140.462TOPLAM KAYNAKLAR282.712 248.931Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -7 82.810 19.158 -67.675 35.543 130.551 130.551Düzeltmelerden Sonraki Tutar52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -7 82.810 19.158 -67.675 35.543 130.551 130.551Transferler35.543 -35.543 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-20 10.486 -7 -4.509 5.950 5.950Dönem Karı (Zararı)-4.509 -4.509 -4.509Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-20 10.486 -7 10.459 10.459Dönem Sonu Bakiyeler23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -27 93.296 19.158 -32.139 -4.509 136.501 136.501Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -71 98.537 19.158 -32.139 -5.745 140.462 140.462Düzeltmelerden Sonraki Tutar52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -71 98.537 19.158 -32.139 -5.745 140.462 140.462Transferler-5.745 5.745 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)65 25.293 -71 -14.542 10.745 10.745Dönem Karı (Zararı)-14.542 -14.542 -14.542Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)65 25.293 -71 25.287 25.287Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)3.223 9.329 12.552 12.552Dönem Sonu Bakiyeler23 52.181 24.085 0 9.189 -12.181 -6 123.830 19.158 -37.955 -14.542 163.759 163.759Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-14.542 -4.509 -8.589 -2.349DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6 -27 0 -18Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6 -27 0 -18Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar25.293 10.486 9.467 2.487Yabancı Para Çevrim Farkları25.293 10.486 9.467 2.487Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)23 25.293 10.486 9.467 2.487DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.287 10.459 9.467 2.469TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.745 5.950 878 120Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları10.745 5.950 878 120http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870152BIST