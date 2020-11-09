***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 28.161 28.873 12.558 11.630Satışların Maliyeti24 -34.173 -25.912 -12.613 -9.092TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-6.012 2.961 -55 2.538Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı5 1 1 0Kambiyo Gelirleri25 4 1 2 0Faiz Gelirleri25 1 0 -1 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler25 0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-1.024 -110 -569 123Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler25 -1.024 -110 -569 123FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)-1.019 -109 -568 123BRÜT KAR (ZARAR)-7.031 2.852 -623 2.661Genel Yönetim Giderleri26 -4.361 -3.716 -2.028 -1.015Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 3.530 7.501 1.834 1.102Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -144 -2.721 -15 -1.691ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-8.006 3.916 -832 1.057Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-8.006 3.916 -832 1.057Finansman -9.725 -8.893 -1.211 -1.227SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-17.731 -4.977 -2.043 -170Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.293 65 147 -233Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 1.138 795 1 -253Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 155 -730 146 20SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-16.438 -4.912 -1.896 -403DÖNEM KARI (ZARARI)-16.438 -4.912 -1.896 -403Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-16.438 -4.912 -1.896 -403Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 -0,32500000 -0,10100000 -0,03600000 -0,00800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.080 18.113Dönem Karı (Zararı)-16.438 -4.912Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-16.438 -4.912Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-25.877 19.003Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14, 15, 16 16.141 10.337Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler398 351Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler398 351Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.852 4.920Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-107 -920Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler3.959 5.840Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-44.975 3.460Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-1.293 -65İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler53.156 4.300Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler965 -1.418İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-32 -187İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)997 -1.231Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-4 16Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-73 177İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-73 179İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -2Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -80 3Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -865 -431Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler467 373İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2 6İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)465 367Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)13 -18Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 38İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 38Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-243 885İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler52.965 4.675Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)51.768 -15.107Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.197 19.782Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.841 18.391Alınan Faiz86 974Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-540 -179Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.307 -1.073YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-355 -9.720Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-355 -9.720Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -354 -9.602Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -1 -118FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.051 -62.523Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.552 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri62.298 0Kredilerden Nakit Girişleri62.298 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-67.383 -55.480Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-67.383 -55.480Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-451 -375Ödenen Faiz-3.965 -6.668YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.776 -54.130Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi653 3.674NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.429 -50.456DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.573 76.232DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.5(o) 15.002 25.776Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 16.980 5.063Ticari Alacaklar1.513 2.248İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 262 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.1 1.251 2.248Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar8 15 11Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8.1 15 11Diğer Alacaklar9 75 232İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 230İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.1 75 2Stoklar10 744 664Peşin Ödenmiş Giderler11 1.309 444İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.309 444Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 15 195Diğer Dönen Varlıklar22 1.012 896İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 1.012 896ARA TOPLAM21.663 9.753Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar13 76 76TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR21.739 9.829DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 1.457 1.457Maddi Duran Varlıklar14 294.265 235.620Taşıtlar294.102 235.486Mobilya ve Demirbaşlar163 134Kullanım Hakkı Varlıkları15 595 926Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 122 203Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar122 203Ertelenmiş Vergi Varlığı31 1.055 896TOPLAM DURAN VARLIKLAR297.494 239.102TOPLAM VARLIKLAR319.233 248.931KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 41.934 14.339İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar17 39.533 14.339Banka Kredileri17.2 39.533 14.339İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar17.2 2.401 0Banka Kredileri17.2 2.401 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları79.890 38.365İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları372 309Kiralama İşlemlerinden Borçlar372 309İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları79.518 38.056Banka Kredileri17.2 79.374 37.918Kiralama İşlemlerinden Borçlar144 138Ticari Borçlar7 632 165İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 19 17İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.2 613 148Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar8 54 41Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar8.2 54 41Diğer Borçlar9 142 131İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.2 142 131Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 577 820İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)577 820Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 1.009Kısa Vadeli Karşılıklar21 176 225Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21.1 176 225ARA TOPLAM123.405 55.095TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER123.405 55.095UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10.039 52.465İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar110 386Kiralama İşlemlerinden Borçlar110 386İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9.929 52.079Banka Kredileri17.2 9.838 51.887Kiralama İşlemlerinden Borçlar91 192Uzun Vadeli Karşılıklar21 709 909Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21.2 709 909TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.748 53.374TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER134.153 108.469ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar185.080 140.462Ödenmiş Sermaye23.1 52.181 52.181Sermaye Düzeltme Farkları23.2 24.085 24.085Geri Alınmış Paylar (-)23.3 0 -3.223Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23.4 9.189 -140Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi23.5 -12.181 -12.181Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.6 -16 -71Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-16 -71Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.7 147.057 98.537Yabancı Para Çevrim Farkları147.057 98.537Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.8 19.505 19.158Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23.9 -38.302 -32.139Net Dönem Karı veya Zararı-16.438 -5.745TOPLAM ÖZKAYNAKLAR185.080 140.462TOPLAM KAYNAKLAR319.233 248.931Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -7 82.810 19.158 -67.675 35.543 130.551 130.551Düzeltmelerden Sonraki Tutar52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -7 82.810 19.158 -67.675 35.543 130.551 130.551Transferler35.543 -35.543 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-30 8.243 -7 -4.912 3.294 3.294Dönem Karı (Zararı)-4.912 -4.912 -4.912Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-30 8.243 -7 8.206 8.206Dönem Sonu Bakiyeler23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -37 91.053 19.158 -32.139 -4.912 133.845 133.845Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -71 98.537 19.158 -32.139 -5.745 140.462 140.462Düzeltmelerden Sonraki Tutar52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -71 98.537 19.158 -32.139 -5.745 140.462 140.462Transferler347 -6.092 5.745 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)55 48.520 -71 -16.438 32.066 32.066Dönem Karı (Zararı)-16.438 -16.438 -16.438Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)55 48.520 -71 48.504 48.504Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)3.223 9.329 12.552 12.552Dönem Sonu Bakiyeler23 52.181 24.085 0 9.189 -12.181 -16 147.057 19.505 -38.302 -16.438 185.080 185.080Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-16.438 -4.912 -1.896 -403DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-16 -37 -10 -10Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-16 -37 -10 -10Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar48.520 8.243 23.227 -2.243Yabancı Para Çevrim Farkları48.520 8.243 23.227 -2.243Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)23 48.520 8.243 23.227 -2.243DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)48.504 8.206 23.217 -2.253TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)32.066 3.294 21.321 -2.656Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları32.066 3.294 21.321 -2.656http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887399BIST