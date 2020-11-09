***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2020 19:35
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
24 28.161 28.873 12.558 11.630
Satışların Maliyeti
24 -34.173 -25.912 -12.613 -9.092
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-6.012 2.961 -55 2.538
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
5 1 1 0
Kambiyo Gelirleri
25 4 1 2 0
Faiz Gelirleri
25 1 0 -1 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
25 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-1.024 -110 -569 123
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
25 -1.024 -110 -569 123
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.019 -109 -568 123
BRÜT KAR (ZARAR)
-7.031 2.852 -623 2.661
Genel Yönetim Giderleri
26 -4.361 -3.716 -2.028 -1.015
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 3.530 7.501 1.834 1.102
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -144 -2.721 -15 -1.691
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.006 3.916 -832 1.057
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.006 3.916 -832 1.057
Finansman -9.725 -8.893 -1.211 -1.227
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-17.731 -4.977 -2.043 -170
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.293 65 147 -233
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 1.138 795 1 -253
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 155 -730 146 20
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.438 -4.912 -1.896 -403
DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.438 -4.912 -1.896 -403
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-16.438 -4.912 -1.896 -403
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 -0,32500000 -0,10100000 -0,03600000 -0,00800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.080 18.113
Dönem Karı (Zararı)
-16.438 -4.912
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-16.438 -4.912
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-25.877 19.003
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 15, 16 16.141 10.337
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
398 351
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
398 351
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.852 4.920
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-107 -920
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.959 5.840
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-44.975 3.460
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.293 -65
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
53.156 4.300
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
965 -1.418
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-32 -187
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
997 -1.231
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-4 16
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-73 177
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-73 179
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -2
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -80 3
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -865 -431
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
467 373
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2 6
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
465 367
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -18
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 38
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 38
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-243 885
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52.965 4.675
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
51.768 -15.107
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.197 19.782
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.841 18.391
Alınan Faiz
86 974
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-540 -179
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.307 -1.073
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-355 -9.720
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-355 -9.720
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -354 -9.602
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -1 -118
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.051 -62.523
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.552 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
62.298 0
Kredilerden Nakit Girişleri
62.298 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-67.383 -55.480
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-67.383 -55.480
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-451 -375
Ödenen Faiz
-3.965 -6.668
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.776 -54.130
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
653 3.674
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.429 -50.456
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.573 76.232
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.5(o) 15.002 25.776
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 16.980 5.063
Ticari Alacaklar
1.513 2.248
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 262 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 1.251 2.248
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 15 11
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8.1 15 11
Diğer Alacaklar
9 75 232
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 230
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.1 75 2
Stoklar
10 744 664
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.309 444
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.309 444
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 15 195
Diğer Dönen Varlıklar
22 1.012 896
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 1.012 896
ARA TOPLAM
21.663 9.753
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 76 76
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.739 9.829
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 1.457 1.457
Maddi Duran Varlıklar
14 294.265 235.620
Taşıtlar
294.102 235.486
Mobilya ve Demirbaşlar
163 134
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 595 926
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 122 203
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
122 203
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 1.055 896
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
297.494 239.102
TOPLAM VARLIKLAR
319.233 248.931
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 41.934 14.339
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 39.533 14.339
Banka Kredileri
17.2 39.533 14.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.2 2.401 0
Banka Kredileri
17.2 2.401 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
79.890 38.365
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
372 309
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
372 309
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
79.518 38.056
Banka Kredileri
17.2 79.374 37.918
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
144 138
Ticari Borçlar
7 632 165
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 19 17
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 613 148
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
8 54 41
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8.2 54 41
Diğer Borçlar
9 142 131
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.2 142 131
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 577 820
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
577 820
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 1.009
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 176 225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.1 176 225
ARA TOPLAM
123.405 55.095
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
123.405 55.095
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.039 52.465
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
110 386
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
110 386
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.929 52.079
Banka Kredileri
17.2 9.838 51.887
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
91 192
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 709 909
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.2 709 909
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.748 53.374
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
134.153 108.469
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
185.080 140.462
Ödenmiş Sermaye
23.1 52.181 52.181
Sermaye Düzeltme Farkları
23.2 24.085 24.085
Geri Alınmış Paylar (-)
23.3 0 -3.223
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.4 9.189 -140
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23.5 -12.181 -12.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.6 -16 -71
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16 -71
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.7 147.057 98.537
Yabancı Para Çevrim Farkları
147.057 98.537
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.8 19.505 19.158
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.9 -38.302 -32.139
Net Dönem Karı veya Zararı
-16.438 -5.745
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
185.080 140.462
TOPLAM KAYNAKLAR
319.233 248.931
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -7 82.810 19.158 -67.675 35.543 130.551 130.551
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -7 82.810 19.158 -67.675 35.543 130.551 130.551
Transferler
35.543 -35.543 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30 8.243 -7 -4.912 3.294 3.294
Dönem Karı (Zararı)
-4.912 -4.912 -4.912
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-30 8.243 -7 8.206 8.206
Dönem Sonu Bakiyeler
23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -37 91.053 19.158 -32.139 -4.912 133.845 133.845
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -71 98.537 19.158 -32.139 -5.745 140.462 140.462
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -71 98.537 19.158 -32.139 -5.745 140.462 140.462
Transferler
347 -6.092 5.745 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
55 48.520 -71 -16.438 32.066 32.066
Dönem Karı (Zararı)
-16.438 -16.438 -16.438
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
55 48.520 -71 48.504 48.504
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
3.223 9.329 12.552 12.552
Dönem Sonu Bakiyeler
23 52.181 24.085 0 9.189 -12.181 -16 147.057 19.505 -38.302 -16.438 185.080 185.080
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.438 -4.912 -1.896 -403
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-16 -37 -10 -10
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16 -37 -10 -10
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
48.520 8.243 23.227 -2.243
Yabancı Para Çevrim Farkları
48.520 8.243 23.227 -2.243
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
23 48.520 8.243 23.227 -2.243
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.504 8.206 23.217 -2.253
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.066 3.294 21.321 -2.656
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
32.066 3.294 21.321 -2.656
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887399
BIST