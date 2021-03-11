***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
11.03.2021 23:16
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
24 44.571 41.285
Satışların Maliyeti
24 -46.158 -35.382
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.587 5.903
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
8 10
Kambiyo Gelirleri
25 5 2
Faiz Gelirleri
25 1 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
25 2 8
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-912 -292
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
25 -912 -292
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-904 -282
BRÜT KAR (ZARAR)
-2.491 5.621
Genel Yönetim Giderleri
26 -5.810 -5.399
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 4.215 8.456
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -1.278 -2.753
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.364 5.925
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 0 495
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.364 6.420
Finansman Giderleri
30 -11.153 -12.158
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-16.517 -5.738
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-618 -7
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -758 669
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 140 -676
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.135 -5.745
DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.135 -5.745
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-17.135 -5.745
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 32 -0,33600000 -0,11800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.945 32.024
Dönem Karı (Zararı)
-17.135 -5.745
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-17.135 -5.745
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.978 23.127
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15,16 19.463 15.167
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
369 454
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 371 462
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 -2 -8
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.223 6.467
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-164 -1.010
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.387 7.477
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
14 -30.651 1.032
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
618 7
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
41.084 16.230
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -495
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.731 172
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.711 172
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-3 15
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-40 -51
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -51
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-40 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 107 -151
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -237 -39
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28 24
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 3
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-28 21
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -16
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
77 17
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
77 17
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
722 -273
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.206 17.027
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
39.108 12.528
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.098 4.499
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.971 33.612
Alınan Faiz
177 1.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-542 -179
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.661 -2.491
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-367 -10.352
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-367 -10.352
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -365 -10.219
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2 -133
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.722 -94.400
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.552 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.552 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.2 118.106 13.849
Kredilerden Nakit Girişleri
17.2 118.106 13.849
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-133.777 -99.249
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-133.777 -99.249
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-598 -532
Ödenen Faiz
-5.005 -8.468
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.856 -72.728
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.481 69
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.337 -72.659
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.573 76.232
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.5(o) 11.910 3.573
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 11.923 5.063
Ticari Alacaklar
7 4.209 2.248
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
250 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 3.959 2.248
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 14 11
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8.1 14 11
Diğer Alacaklar
9 42 232
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 230
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.1 42 2
Stoklar
10 557 664
Peşin Ödenmiş Giderler
11 681 444
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
681 444
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 0 195
Diğer Dönen Varlıklar
22 1.045 896
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 1.045 896
ARA TOPLAM
18.471 9.753
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 76 76
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.547 9.829
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 1.457 1.457
Maddi Duran Varlıklar
14 272.564 235.620
Taşıtlar
272.402 235.486
Mobilya ve Demirbaşlar
162 134
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 482 926
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 95 203
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 95 203
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 1.041 896
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
275.639 239.102
TOPLAM VARLIKLAR
294.186 248.931
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 97.205 14.339
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 95.652 14.339
Banka Kredileri
17.2 95.652 14.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.553 0
Banka Kredileri
1.553 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 9.897 38.365
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 406 309
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 406 309
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17.2 9.491 38.056
Banka Kredileri
17.2 9.353 37.918
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
138 138
Ticari Borçlar
7 137 165
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 17 17
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 120 148
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
8 52 41
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8.2 52 41
Diğer Borçlar
9 208 131
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.2 208 131
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 1.542 820
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.542 820
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 1.843 1.009
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 213 225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.1 213 225
ARA TOPLAM
111.097 55.095
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
111.097 55.095
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 9.305 52.465
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 386
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 386
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.2 9.305 52.079
Banka Kredileri
17.2 9.249 51.887
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
56 192
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 733 909
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.2 733 909
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.038 53.374
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
121.135 108.469
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
173.051 140.462
Ödenmiş Sermaye
23.1 52.181 52.181
Sermaye Düzeltme Farkları
23.2 24.085 24.085
Geri Alınmış Paylar (-)
23.3 0 -3.223
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.4 9.189 -140
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23.5 -12.181 -12.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.6 -19 -71
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19 -71
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.7 135.728 98.537
Yabancı Para Çevrim Farkları
135.728 98.537
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.8 19.505 19.158
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.9 -38.302 -32.139
Net Dönem Karı veya Zararı
-17.135 -5.745
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
173.051 140.462
TOPLAM KAYNAKLAR
294.186 248.931
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -7 82.810 19.158 -67.675 35.543 130.551 130.551
Transferler
35.543 -35.543 130.551
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-64 15.727 -7 -5.745 9.911 9.911
Dönem Karı (Zararı)
-5.745 -5.745 -5.745
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-64 15.727 -7 15.656 15.656
Dönem Sonu Bakiyeler
23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -71 98.537 19.158 -32.139 -5.745 140.462 140.462
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -71 98.537 19.158 -32.139 -5.745 140.462 140.462
Transferler
347 -6.092 5.745
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
52 37.191 -71 -17.135 20.037 20.037
Dönem Karı (Zararı)
-17.135 -17.135 -17.135
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
52 37.191 -71 37.172 37.172
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
3.223 9.329 12.552 12.552
Dönem Sonu Bakiyeler
23 52.181 24.085 0 9.189 -12.181 -19 135.728 19.505 -38.302 -17.135 173.051 173.051
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.135 -5.745
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19 -71
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19 -71
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
37.191 15.727
Yabancı Para Çevrim Farkları
37.191 15.727
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
23 37.191 15.727
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.172 15.656
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.037 9.911
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.037 9.911
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917715
BIST