***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 44.571 41.285Satışların Maliyeti24 -46.158 -35.382TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-1.587 5.903Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı8 10Kambiyo Gelirleri25 5 2Faiz Gelirleri25 1 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler25 2 8Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-912 -292Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler25 -912 -292FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)-904 -282BRÜT KAR (ZARAR)-2.491 5.621Genel Yönetim Giderleri26 -5.810 -5.399Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 4.215 8.456Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -1.278 -2.753ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-5.364 5.925Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 0 495FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-5.364 6.420Finansman Giderleri30 -11.153 -12.158SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-16.517 -5.738Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-618 -7Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 -758 669Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 140 -676SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-17.135 -5.745DÖNEM KARI (ZARARI)-17.135 -5.745Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-17.135 -5.745Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 32 -0,33600000 -0,11800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.945 32.024Dönem Karı (Zararı)-17.135 -5.745Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-17.135 -5.745Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.978 23.127Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15,16 19.463 15.167Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler369 454Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 371 462Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25 -2 -8Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.223 6.467Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-164 -1.010Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5.387 7.477Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler14 -30.651 1.032Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler618 7İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler41.084 16.230Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 -495Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.731 172İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-20 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.711 172Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-3 15Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-40 -51İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -51İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-40 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 107 -151Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -237 -39Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-28 24İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 3İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-28 21Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)11 -16Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler77 17İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)77 17Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)722 -273İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler42.206 17.027Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)39.108 12.528Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.098 4.499Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları18.971 33.612Alınan Faiz177 1.082Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-542 -179Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.661 -2.491YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-367 -10.352Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-367 -10.352Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -365 -10.219Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2 -133FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.722 -94.400İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.552 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.552 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri17.2 118.106 13.849Kredilerden Nakit Girişleri17.2 118.106 13.849Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-133.777 -99.249Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-133.777 -99.249Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-598 -532Ödenen Faiz-5.005 -8.468YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.856 -72.728Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.481 69NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.337 -72.659DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.573 76.232DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.5(o) 11.910 3.573Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 11.923 5.063Ticari Alacaklar7 4.209 2.248İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar250 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.1 3.959 2.248Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar8 14 11Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8.1 14 11Diğer Alacaklar9 42 232İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 230İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.1 42 2Stoklar10 557 664Peşin Ödenmiş Giderler11 681 444İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler681 444Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 0 195Diğer Dönen Varlıklar22 1.045 896İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 1.045 896ARA TOPLAM18.471 9.753Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar13 76 76TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR18.547 9.829DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 1.457 1.457Maddi Duran Varlıklar14 272.564 235.620Taşıtlar272.402 235.486Mobilya ve Demirbaşlar162 134Kullanım Hakkı Varlıkları15 482 926Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 95 203Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 95 203Ertelenmiş Vergi Varlığı31 1.041 896TOPLAM DURAN VARLIKLAR275.639 239.102TOPLAM VARLIKLAR294.186 248.931KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 97.205 14.339İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar17 95.652 14.339Banka Kredileri17.2 95.652 14.339İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.553 0Banka Kredileri1.553 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17 9.897 38.365İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 406 309Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 406 309İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17.2 9.491 38.056Banka Kredileri17.2 9.353 37.918Kiralama İşlemlerinden Borçlar138 138Ticari Borçlar7 137 165İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 17 17İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.2 120 148Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar8 52 41Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar8.2 52 41Diğer Borçlar9 208 131İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.2 208 131Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 1.542 820İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.542 820Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31 1.843 1.009Kısa Vadeli Karşılıklar21 213 225Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21.1 213 225ARA TOPLAM111.097 55.095TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER111.097 55.095UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17 9.305 52.465İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 386Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 386İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar17.2 9.305 52.079Banka Kredileri17.2 9.249 51.887Kiralama İşlemlerinden Borçlar56 192Uzun Vadeli Karşılıklar21 733 909Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21.2 733 909TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.038 53.374TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER121.135 108.469ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar173.051 140.462Ödenmiş Sermaye23.1 52.181 52.181Sermaye Düzeltme Farkları23.2 24.085 24.085Geri Alınmış Paylar (-)23.3 0 -3.223Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23.4 9.189 -140Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi23.5 -12.181 -12.181Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.6 -19 -71Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19 -71Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.7 135.728 98.537Yabancı Para Çevrim Farkları135.728 98.537Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.8 19.505 19.158Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23.9 -38.302 -32.139Net Dönem Karı veya Zararı-17.135 -5.745TOPLAM ÖZKAYNAKLAR173.051 140.462TOPLAM KAYNAKLAR294.186 248.931Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -7 82.810 19.158 -67.675 35.543 130.551 130.551Transferler35.543 -35.543 130.551Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-64 15.727 -7 -5.745 9.911 9.911Dönem Karı (Zararı)-5.745 -5.745 -5.745Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-64 15.727 -7 15.656 15.656Dönem Sonu Bakiyeler23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -71 98.537 19.158 -32.139 -5.745 140.462 140.462Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -71 98.537 19.158 -32.139 -5.745 140.462 140.462Transferler347 -6.092 5.745Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)52 37.191 -71 -17.135 20.037 20.037Dönem Karı (Zararı)-17.135 -17.135 -17.135Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)52 37.191 -71 37.172 37.172Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)3.223 9.329 12.552 12.552Dönem Sonu Bakiyeler23 52.181 24.085 0 9.189 -12.181 -19 135.728 19.505 -38.302 -17.135 173.051 173.051Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-17.135 -5.745DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-19 -71Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19 -71Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar37.191 15.727Yabancı Para Çevrim Farkları37.191 15.727Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)23 37.191 15.727DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)37.172 15.656TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.037 9.911Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları20.037 9.911http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917715BIST