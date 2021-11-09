***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 109.841 28.161 51.482 12.558Satışların Maliyeti24 -41.817 -34.173 -14.672 -12.613TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)68.024 -6.012 36.810 -55Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı4 5 1 1Kambiyo Gelirleri25 3 4 1 2Faiz Gelirleri25 0 1 0 -1Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler25 1 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-576 -1.024 42 -569Kambiyo Giderleri25 -1 0 -1 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler25 -575 -1.024 43 -569FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)-572 -1.019 43 -568BRÜT KAR (ZARAR)67.452 -7.031 36.853 -623Genel Yönetim Giderleri26 -4.530 -4.361 -1.531 -2.028Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 9.797 3.530 5.949 1.834Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -2.830 -144 -2.198 -15ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)69.889 -8.006 39.073 -832Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 793 0 595 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)70.682 -8.006 39.668 -832Finansman Giderleri30 -7.281 -9.725 -4.961 -1.211SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)63.401 -17.731 34.707 -2.043Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri165 1.293 12 147Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 25 1.138 1 1Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 140 155 11 146SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)63.566 -16.438 34.719 -1.896DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)63.566 -16.438 34.719 -1.896Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları63.566 -16.438 34.719 -1.896Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 0,45400000 -0,32500000 0,24800000 -0,03600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI93.370 utabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.664 -25.877Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14, 15, 16 17.446 16.141Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler187 398Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler188 398Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25 -1 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.740 3.852Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-541 -107Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7.281 3.959Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-18.544 -44.975Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-165 -1.293İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler26.217 53.156Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.236 965İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-445 -32İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.681 997Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-2 -4Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7 -73İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -73İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -32 -80Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -1.915 -865Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler367 467İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 2İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)361 465Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)10 13Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler949 11İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)264 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)685 11Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)469 -243İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24.142 52.965Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)22.903 51.768Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.239 1.197Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları95.447 10.841Alınan Faiz789 86Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-33 -540Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.833 -2.307YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-31.622 -355Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri595 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri595 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-32.415 -354Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-32.415 -354Alınan Temettüler198 -1FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI153.610 3.051Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri97.847 12.552Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri619.814 62.298Kredilerden Nakit Girişleri619.814 62.298Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-555.892 -67.383Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-555.892 -67.383Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-458 -451Ödenen Faiz-7.701 -3.965YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)215.358 10.776Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi6.290 653NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)221.648 11.429DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.910 3.573DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2(o) 233.558 15.002Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 233.806 11.923Ticari Alacaklar1.973 4.209İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 695 250İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.278 3.959Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar8 16 14Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8.1 16 14Diğer Alacaklar9 49 42İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.1 49 42Stoklar10 589 557Peşin Ödenmiş Giderler11 2.596 681İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.596 681Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 19 0Diğer Dönen Varlıklar22 1.218 1.045İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 1.218 1.045ARA TOPLAM240.266 18.471Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar13 76 76TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR240.342 18.547DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 1.655 1.457Maddi Duran Varlıklar14 344.298 272.564Taşıtlar312.063 272.402Mobilya ve Demirbaşlar134 162Yapılmakta Olan Yatırımlar32.101 0Kullanım Hakkı Varlıkları15 1.173 482Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 38 95Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar38 95Ertelenmiş Vergi Varlığı31 1.191 1.041Diğer Duran Varlıklar5 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar5 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR348.360 275.639TOPLAM VARLIKLAR588.702 294.186KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 44.496 97.205İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar17 44.496 95.652Banka Kredileri17.2 44.496 95.652İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 1.553Banka Kredileri0 1.553Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları28.310 9.897İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları310 406Kiralama İşlemlerinden Borçlar310 406İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları28.000 9.491Banka Kredileri17.2 27.879 9.353Kiralama İşlemlerinden Borçlar121 138Ticari Borçlar7 504 137İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 23 17İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.2 481 120Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar8 62 52Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar8.2 62 52Diğer Borçlar9 1.157 208İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9.2 264 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.2 893 208Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 2.011 1.542İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.011 1.542Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 1.843Kısa Vadeli Karşılıklar21 180 213Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21.1 180 213ARA TOPLAM76.720 111.097TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER76.720 111.097UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borç 9.305İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar783 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar783 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar135.803 9.305Banka Kredileri17.2 135.745 9.249Kiralama İşlemlerinden Borçlar58 56Uzun Vadeli Karşılıklar21 947 733Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21.2 947 733TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER137.533 10.038TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER214.253 121.135ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar374.449 173.051Ödenmiş Sermaye23.1 23.7 19.839 19.505Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23.8 -55.790 -38.302Net Dönem Karı veya Zararı63.566 -17.135TOPLAM ÖZKAYNAKLAR374.449 173.051TOPLAM KAYNAKLAR588.702 294.186Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -71 98.537 19.158 -32.139 -5.745 140.462 140.462Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler347 -6.092 5.745 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)55 48.520 -71 -16.438 32.066 32.066Dönem Karı (Zararı)-16.438 -16.438 -16.438Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)55 48.520 -71 48.504 48.504Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)3.223 9.329 12.552 12.552Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler23 52.181 24.085 0 9.189 -12.181 -16 147.057 19.505 -38.302 -16.438 185.080 185.080Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 52.181 24.085 9.189 -12.181 -19 135.728 19.505 -38.302 -17.135 173.051 173.051Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler19 334 -17.135 17.135 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-40 40.024 -353 63.566 103.550 103.550Dönem Karı (Zararı)63.566 63.566 63.566Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-40 40.024 -353 39.984 39.984Sermaye Arttırımı97.819 97.819 97.819Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)29 29 29Dönem Sonu Bakiyeler23 150.000 24.085 9.218 -12.181 -40 175.752 19.839 -55.790 63.566 374.449 374.449Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)63.566 -16.438 34.719 -1.896DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-40 -16 -18 -10Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-40 -16 -18 -10Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar40.024 48.520 5.848 23.227Yabancı Para Çevrim Farkları40.024 48.520 5.848 23.227Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)23 40.024 48.520 5.848 23.227DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)39.984 48.504 5.830 23.217TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)103.550 32.066 40.549 21.321Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları103.550 32.066 40.549 21.321http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976589BIST