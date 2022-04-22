***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 22.04.2022Genel Kurul Tarihi 25.05.2022Genel Kurul Saati 11:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.05.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe MALTEPEAdres Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 Maltepe İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,3 - Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2021 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,4 - Şirket'in 2021 yılına ait finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - 2021 yılı kârının yedeklere ayrılması veya dağıtılmasına karar verilmesi, yönetim kurulunun, genel kurula karın dağıtılmamasını önermesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilginin pay sahiplerine sunulması,7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin Genel Kurul'ca belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,10 - Şirket'in 2022 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının genel kurulca belirlenmesi,11 - 31.05.2012 tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulu'nca onaylanan bağış ve yardım politikası doğrultusunda 2021 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile varsa politika değişiklikleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının Genel Kurul'ca belirlenmesi,12 - SPK'nın 03.01.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirket'in 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yönelik ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bu konuda görüş bildirmek isteyen pay sahiplerine söz verilmesi,15 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,16 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 gsdde-kar dağıtım tablosu-31.12.21.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 gsdde-2021 yılı olağan genel kurul ilan metni.pdf - İlan Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023167BIST