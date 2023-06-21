***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 22.05.2023Genel Kurul Tarihi 21.06.2023Genel Kurul Saati 11:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.06.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe MALTEPEAdres Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat Sok.No:3, 34854 Küçükyalı Maltepe İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,3 - Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2022 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,4 - Şirket'in 2022 yılına ait finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - 2022 yılı kârının yedeklere ayrılması veya dağıtılmasına karar verilmesi, yönetim kurulunun, genel kurula karın dağıtılmamasını önermesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilginin pay sahiplerine sunulması,7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin Genel Kurul'ca belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,9 - Şirket'in 2023 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının genel kurulca belirlenmesi,10 - 31.05.2012 tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulu'nca onaylanan bağış ve yardım politikası doğrultusunda 2022 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile varsa politika değişiklikleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının Genel Kurul'ca belirlenmesi,11 - SPK'nın 03.01.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirket'in 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yönelik ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bu konuda görüş bildirmek isteyen pay sahiplerine söz verilmesi,14 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,15 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 gsdde-kar dağıtım tablosu-31.12.22.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 gsdde-2022 yılı olağan genel kurul ilan metni.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimiz'in, 21 Haziran 2023 tarihinde yapılan 2022 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların özeti aşağıda belirtilmiş olup Genel Kurulu'na ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi, oylama sonuçları ve kar dağıtım tablosu pdf olarak ekte sunulmuştur.1- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılına ait yıllık faaliyet raporu, Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2022 yılına ait bağımsız denetim rapor ve Şirket'in 2022 yılına ait mali tabloları onaylanmıştır.2- Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.3- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 14.000,00 TL ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 7.000,00 TL olması kararlaştırılmıştır.4- Yönetim Kurulu'nun, karın dağıtılmaması önerisi kabul edilmiş olup bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulmuştur.5- Şirket'in 2023 yılı için bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim kuruluşu olarak onaylanmıştır.6-Şirketimizin 2023 yılında yapılabilecek bağış sınırının 5.000.000 TL, müteakip yıllarda Şirketimiz'ce bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının 500.000 TL olarak kabulüne karar verilmiştir.7- Şirket'in 2023 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.8-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.9- Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yönelik ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiş ve bu konuda görüş bildirmek isteyen pay sahiplerine söz verilmişir.10-Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.11- Şirket'in 3.kişiler lehine vermiş olduğu Teminat Rehin ve İpotekler ve bundan elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında bilgi sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 gsdde ogk 2022 yılı tutanak 210623.pdf - TutanakEK: 2 gsdde ogk 2022 yılı hazır bulunanlar listesi 210623.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 gsdde ogk 2022 yılı toplantı sonuçları 210623.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk Açıklamalar2022 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve genel kurul sonuçları ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160917BIST