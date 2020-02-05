***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu Ortaklıkİşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkGSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.İlgili Geri Alım Programının TarihiBildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimizce 05.02.2020 tarihinde yapılan pay geri satış işlemlerine ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarGSDDE 05/02/2020 60.000 % 0,11 3,56 % 6,09 161.147,46 -GSDDE 05/02/2020 55.983 % 0,11 3,57 % 5,99 150.225,3 -GSDDE 05/02/2020 40.000 % 0,08 3,55 % 5,91 106.400 -GSDDE 05/02/2020 30.000 % 0,06 3,59 % 5,85 80.897,76 -GSDDE 05/02/2020 30.000 % 0,06 3,6 % 5,79 80.976,67 -GSDDE 05/02/2020 20.000 % 0,04 3,58 % 5,76 53.600 -GSDDE 05/02/2020 15.000 % 0,03 3,53 % 5,73 39.450 -GSDDE 05/02/2020 10.059 % 0,02 3,61 % 5,71 27.249,56 -GSDDE 05/02/2020 10.000 % 0,02 3,54 % 5,69 26.300 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817261BIST