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***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

27.05.2020 20:30
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***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
-
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Şirketimizce 27.05.2020 tarihinde yapılan pay geri satış işlemlerine ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
GSDDE 27/05/2020 56.273 % 0,107842 3,49 % 3,72 145.208,25 -
GSDDE 27/05/2020 35.000 % 0,067074 3,5 % 3,65 90.650 -
GSDDE 27/05/2020 10.000 % 0,019164 3,51 % 3,63 26.000 -
GSDDE 27/05/2020 30.000 % 0,057492 3,52 % 3,57 78.300 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847069


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IHGZT 3,85 16.271.837 % 10,00  
GLBMD 4,07 4.525.635 % 10,00  
RODRG 2,64 929.704 % 10,00  
TAVHL 20,58 353.388.060 % 9,99  
THYAO 12,33 1.688.618.538 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2738 8,3153 % 0,35  
Frank 6,9675 7,0095 % 0,79  
Riyal 1,7985 1,8076 % 1,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.713 1.714 2,85  
Altın Gr. 373 373 4,60  
Cumhuriyet 2.421 2.452 21,60  
Tam 2.492 2.516 22,30  
Yarım 1.216 1.230 10,80  
Çeyrek 608 616 6,00  
Gümüş.Ons 17,31 17,35 0,21  
Gümüş Gr. 3,77 3,77 0,08  
B. Petrol 34,49 34,49 -1,68  
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