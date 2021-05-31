***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
31.05.2021 16:45
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Küçükyalı Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
31/05/2021
Açıklamalar
Ekteki tablo, Şirketimiz'in 01.01.2021-31.03.2021 dönemini kapsayan geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939055
BIST
18:051.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.414
18:058,4856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0791
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4687
18:0510,3820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0599
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
18:05519,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -4,64
|Açılış
|: 519,61
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
518,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|3,85
|40.047.708
|% 10,00
|
|IHLGM
|1,10
|124.315.534
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|396.566
|% 10,00
|
|OYAYO
|8,40
|23.628.865
|% 9,99
|
|TUCLK
|11,89
|52.453.169
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|75.737.159
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|41.260.722
|% -9,95
|
|RODRG
|14,90
|1.729.106
|% -7,22
|
|SANFM
|15,31
|2.753.092
|% -7,21
|
|KENT
|254,00
|2.522.312
|% -6,96
|
|THYAO
|13,28
|1.541.921.591
|% 2,31
|
|KRDMD
|7,85
|726.996.310
|% -0,51
|
|GARAN
|7,99
|686.271.450
|% 0,13
|
|EREGL
|19,25
|635.922.996
|% 0,21
|
|KOZAL
|119,60
|490.065.994
|% -0,08
|
|EKGYO
|1,95
|488.958.816
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,16
|418.502.973
|% 0,00
|
|THYAO
|13,28
|1.541.921.591
|% 2,31
|
|IHLGM
|1,10
|124.315.534
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,11
|110.376.103
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4819
|8,4856
|% -0,92
|
|Euro
|10,3713
|10,3820
|% -0,57
|
|Sterlin
|12,0161
|12,0764
|% -0,83
|
|Frank
|9,3887
|9,4453
|% -0,96
|
|Riyal
|2,2538
|2,2651
|% -1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,51
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,95
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,40
|69,40
|0,68
|