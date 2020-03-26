***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
26.03.2020 18:26
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Kar Dağıtım Politikası
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu,
Şirketimiz'in, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, 2020 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının "Şirketimiz'in faaliyetlerinin istikrarlı ve güvenli bir şekilde sürdürülmesi amacıyla, Şirketimiz'in ve bağlı ortaklıklarının yatırım faaliyetleri ve mevcut finansman yapıları göz önüne alınarak, karların bünyede tutulması yoluyla güçlü öz varlık yapısının korunması için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bedelsiz sermaye artırımlarına ilişkin düzenlemelerindeki kıstaslar karşılanabildiği ölçüde, karların, olağanüstü yedeklerde biriktirilerek iç kaynaklardan karşılanacak ya da doğrudan karpayından karşılanacak bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak dağıtılması" şeklinde belirlenmesinin ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri ile Şirketimiz'in likidite durumu dikkate alınarak, söz konusu politikanın her yıl tekrar değerlendirilmesinin, Şirketimiz'in 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832454
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|QNBFL
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|7.177.242
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|748.508
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|AKBNK
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|YKBNK
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|YKBNK
|1,94
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|IHLGM
|0,84
|132.530.864
|% 9,09
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|THYAO
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|1.489.413.512
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|ODAS
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|178.488.836
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|GARAN
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|994.331.067
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,6958
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|Frank
|6,5808
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|% 0,61
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|Riyal
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|% -0,41
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|Alış
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|%
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|Altın Ons
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|Yarım
|1.016
|1.043
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|Çeyrek
|510
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|Gümüş.Ons
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