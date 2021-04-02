***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.04.2021 19:01
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirket Yönetim Kurulu'nun 2020 Yılı Kar Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 02.04.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00014 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00022 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, GSDDE, TRARANTL91P6 0,0000000 0 0 0,0000000 0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00030 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00014 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00022 0 0
C Grubu, GSDDE, TRARANTL91P6 0 0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00030 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketimiz'in yasal kayıtlarında yer alan, 6.689.001,31 TL 2020 yılı net
karının 334.450,06 TL kadarının birinci tertip yasal yedeklere ve kalan 6.354.551,25 TL kadarının olağanüstü yedeklere ay