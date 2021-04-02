***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket Yönetim Kurulu'nun 2020 Yılı Kar Dağıtım ÖnerisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 02.04.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00014 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00022 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, GSDDE, TRARANTL91P6 0,0000000 0 0 0,0000000 0D Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00030 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00014 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00022 0 0C Grubu, GSDDE, TRARANTL91P6 0 0D Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00030 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketimiz'in yasal kayıtlarında yer alan, 6.689.001,31 TL 2020 yılı netkarının 334.450,06 TL kadarının birinci tertip yasal yedeklere ve kalan 6.354.551,25 TL kadarının olağanüstü yedeklere ay