***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.03.2020 16:58
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 20.01.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.02.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2024 yılı sonuna kadar uzatılmasına ilişkin Ana Sözleşmenin 6. maddesinin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 11.02.2020 tarihinde onaylanmıştır. Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 6. maddesine ilişkin tadil tasarısı için, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni alınmıştır, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KST 1 gsdde-anasözleşme tadil metinleri-30.01.20 İMZALI.pdf
EK: 2 gsdde ana sözleşme kayıtlı sermaye tavanı tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827112
BIST
18:05100.966
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332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|7,38
|136.430.188
|% 20,00
|
|ECZYT
|11,02
|137.664.615
|% 19,91
|
|DEVA
|9,94
|158.678.790
|% 19,90
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|CRFSA
|7,11
|107.927.201
|% 19,90
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|ECILC
|3,99
|230.093.201
|% 19,82
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|ISKUR
|298.999,90
|899.500
|% -21,32
|
|OYAYO
|4,78
|783.480
|% -14,95
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|ESCOM
|2,05
|16.088.817
|% -14,94
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|OZBAL
|1,55
|2.689.241
|% -14,84
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|BRKSN
|2,95
|2.731.052
|% -14,74
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|ASELS
|26,16
|1.150.726.140
|% 1,00
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|THYAO
|9,61
|960.728.251
|% -3,61
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|GARAN
|9,58
|566.394.627
|% 2,46
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|TSPOR
|4,30
|351.887.791
|% -9,85
|
|ODAS
|1,61
|301.995.162
|% -6,40
|
|IHLGM
|1,12
|222.536.329
|% -5,88
|
|ODAS
|1,61
|301.995.162
|% -6,40
|
|CEMAS
|0,92
|163.361.084
|% -8,00
|
|EKGYO
|1,24
|174.539.654
|% -3,13
|
|ADESE
|1,32
|166.344.876
|% 5,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,9869
|8,0269
|% 0,75
|
|Frank
|6,5951
|6,6348
|% 1,10
|
|Riyal
|1,6460
|1,6543
|% 0,64
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|2,64
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,68
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
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|Gümüş.Ons
|16,87
|16,90
|0,00
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|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
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|B. Petrol
|36,18
|36,18
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