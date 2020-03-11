***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 20.01.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 11.02.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2024 yılı sonuna kadar uzatılmasına ilişkin Ana Sözleşmenin 6. maddesinin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 11.02.2020 tarihinde onaylanmıştır. Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 6. maddesine ilişkin tadil tasarısı için, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni alınmıştır, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 KST 1 gsdde-anasözleşme tadil metinleri-30.01.20 İMZALI.pdfEK: 2 gsdde ana sözleşme kayıtlı sermaye tavanı tadil metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827112BIST