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***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.06.2020 17:47
GÜNCEL HABERLER



***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması-Genel Kurul tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 20.01.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.05.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 01.06.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2024 yılı sonuna kadar uzatılmasına ilişkin Ana Sözleşmenin 6. maddesinin tadil tasarısı için alınan Genel Kurul kararı 01.06.2020 tarihinde tescil edilmiştir

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KST 1 gsdde-anasözleşme tadil metinleri-30.01.20 İMZALI.pdf
EK: 2 gsdde ana sözleşme kayıtlı sermaye tavanı tadil metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848160


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