***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz'in bugünkü yönetim kurulu toplantısında,Şirketimiz'in Malta'da kurulu bağlı ortaklıklarından alacaklarının, Cano Maritime Ltd.'den 8.500.000.- ABD Doları, Hako Maritime Ltd.'den 3.200.000.- ABD Doları tutarındaki kısımlarının, bu bağlı ortaklıkların bu tutarlarda yapacakları sermaye artırımlarında sermaye payına dönüştürülmelerine, bu amaçla söz konusu alacakların yapılacak artırımlarda sermaye olarak konması için "Sermaye Katılım Sözleşmeleri" ("Contribution Agreements") imzalanmasına ve gereken diğer iş ve işlemlerin yerine getirilmesine, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816783BIST