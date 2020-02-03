***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2020 18:05
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz'in bugünkü yönetim kurulu toplantısında,
Şirketimiz'in Malta'da kurulu bağlı ortaklıklarından alacaklarının, Cano Maritime Ltd.'den 8.500.000.- ABD Doları, Hako Maritime Ltd.'den 3.200.000.- ABD Doları tutarındaki kısımlarının, bu bağlı ortaklıkların bu tutarlarda yapacakları sermaye artırımlarında sermaye payına dönüştürülmelerine, bu amaçla söz konusu alacakların yapılacak artırımlarda sermaye olarak konması için "Sermaye Katılım Sözleşmeleri" ("Contribution Agreements") imzalanmasına ve gereken diğer iş ve işlemlerin yerine getirilmesine, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816783
BIST
18:05119.243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 102,72
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.784
En Düşük
118.762
18:055,9852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9863
En Düşük
5,9764
18:056,6233
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0151
|Açılış
|: 6,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6068
18:05303,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -2,26
|Açılış
|: 303,11
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,18
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,46
|7.820.129
|% 20,00
|
|CELHA
|9,96
|4.624.450
|% 20,00
|
|RYSAS
|8,49
|18.982.194
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|9.645.475
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|SODSN
|14,40
|111.454
|% -10,00
|
|BEYAZ
|4,14
|2.889.135
|% -9,80
|
|ATSYH
|1,05
|134.115
|% -7,08
|
|EGCYO
|0,44
|122.850
|% -6,38
|
|KPHOL
|3,02
|55.794
|% -5,63
|
|THYAO
|13,84
|1.707.432.683
|% 1,17
|
|SISE
|5,58
|1.164.710.649
|% 0,36
|
|ODAS
|2,19
|632.194.439
|% 3,30
|
|PETKM
|4,11
|569.432.115
|% 1,99
|
|TRKCM
|4,11
|566.200.081
|% 1,99
|
|ODAS
|2,19
|632.194.439
|% 3,30
|
|SISE
|5,58
|1.164.710.649
|% 0,36
|
|TSPOR
|3,06
|445.688.090
|% 12,50
|
|PETKM
|4,11
|569.432.115
|% 1,99
|
|ALBRK
|1,70
|228.398.456
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7577
|7,7966
|% -1,55
|
|Frank
|6,1695
|6,2067
|% -0,31
|
|Riyal
|1,5903
|1,5983
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.577
|-10,15
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,67
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,08
|
|B. Petrol
|54,83
|54,83
|-1,79
|