***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2020 18:13
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.02.2014, 26.02.2015, 14.05.2015, 02.07.2015, 02.01.2020, 07.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca oluşturulan, şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üyesi olan şirketimiz Mali İşler Müdürü Didem Yavaş'ın görevinden ayrılması nedeniyle, yeni Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesinin takip eden 30 gün içinde atanmasına, Yatırımcı İlişkileri Bölümü üyeleri Esra Mutlu ve Selen Karaman'ın, şirketimiz Genel Müdürü'ne doğrudan bağlı olarak görevlerine devam etmelerine, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890612
BIST
17:581.287
En Yüksek
|Değişim
|: -3,17%
|| -42,16
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.284
17:587,8024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0113
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
17:589,3633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0117
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
17:58446,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,04
|Açılış
|: 445,99
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler17:58
|EUKYO
|3,63
|5.589.027
|% 10,00
|
|SELEC
|12,54
|189.390.039
|% 10,00
|
|ISKUR
|347.594,00
|1.011.183
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|334.051
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|14.580.321
|% 9,99
|
|ALCAR
|212,40
|79.904.228
|% -10,00
|
|KSTUR
|148,50
|384.747
|% -10,00
|
|ERBOS
|31,18
|42.570.324
|% -9,99
|
|QNBFL
|142,40
|6.873.770
|% -9,99
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,18
|2.467.496.015
|% 0,46
|
|GARAN
|8,77
|2.380.630.329
|% -4,47
|
|PETKM
|4,22
|1.724.901.914
|% -0,24
|
|ECILC
|7,17
|1.189.314.316
|% 3,61
|
|THYAO
|11,46
|1.110.086.962
|% -3,94
|
|EKGYO
|2,18
|2.467.496.015
|% 0,46
|
|PETKM
|4,22
|1.724.901.914
|% -0,24
|
|TSKB
|2,21
|718.190.105
|% -8,30
|
|YKBNK
|2,87
|908.931.110
|% -4,01
|
|TEKTU
|2,02
|620.706.275
|% 1,51
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7971
|7,8024
|% -0,14
|
|Euro
|9,3531
|9,3633
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,4240
|10,4762
|% 0,64
|
|Frank
|8,6152
|8,6671
|% 0,13
|
|Riyal
|2,0786
|2,0890
|% 0,07
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-13,36
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-4,76
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|5,57
|5,58
|-0,12
|
|B. Petrol
|47,88
|47,88
|-0,37
|
Seans Raporu
17:58
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -50, 44 kaybederek (% -3.41 ) 1, 427
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17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, PETKM, YKBNK
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17:59XU100
Endeks 1, 288 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 05 altında . İşlem hacmi 26, 222.00 milyon TL de
-
17:59PEGYO
Yüzde -7.69 oranında düşüşle 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 785, 118 adet işlem
-
17:58CMBTN
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 163.70 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 569 adet işlem