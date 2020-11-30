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***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.11.2020 18:13



***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.02.2014, 26.02.2015, 14.05.2015, 02.07.2015, 02.01.2020, 07.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca oluşturulan, şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üyesi olan şirketimiz Mali İşler Müdürü Didem Yavaş'ın görevinden ayrılması nedeniyle, yeni Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesinin takip eden 30 gün içinde atanmasına, Yatırımcı İlişkileri Bölümü üyeleri Esra Mutlu ve Selen Karaman'ın, şirketimiz Genel Müdürü'ne doğrudan bağlı olarak görevlerine devam etmelerine, karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890612


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