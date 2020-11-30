***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.02.2014, 26.02.2015, 14.05.2015, 02.07.2015, 02.01.2020, 07.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca oluşturulan, şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üyesi olan şirketimiz Mali İşler Müdürü Didem Yavaş'ın görevinden ayrılması nedeniyle, yeni Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesinin takip eden 30 gün içinde atanmasına, Yatırımcı İlişkileri Bölümü üyeleri Esra Mutlu ve Selen Karaman'ın, şirketimiz Genel Müdürü'ne doğrudan bağlı olarak görevlerine devam etmelerine, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890612BIST