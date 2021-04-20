***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2021 17:58
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketimiz Aday Gösterme Komitesi'nin, bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık kıstaslarını taşıyıp taşımadığına ilişkin olarak hazırladığı rapor değerlendirildi. Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nca yeniden seçilecek Şirketimiz Yönetim Kurulu'na, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen bağımsız üye kıstaslarını taşımak üzere (B) grubu pay sahipleri tarafından aday olarak gösterilen Ömer Asım Özgözükara ve Sedat Temeltaş'ın bağımsızlık kıstaslarını taşıdıklarını saptayan Aday Gösterme Komitesi raporunun onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiş olup bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanı ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929705
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