***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.05.2021 18:14
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında,
Şirketimiz'de 22.01.2013 tarihinden itibaren Kıdemli Kiralama Müdürü olarak görev yapan Polatkan Obay'ın 07.05.2021 tarihi itibariyle Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935336
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|48,34
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