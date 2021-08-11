***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.02.2014, 26.02.2015, 14.05.2015, 02.07.2015, 02.01.2020, 07.02.2020, 30.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, 11.08.2021 tarihi itibarıyla Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticiliğine Esra Mutlu'nun, yatırımcı ilişkileri bölüm üyeliğine Koray Beşok'un atanmasına ve Selen Karaman'ın yatırımcı ilişkileri bölüm üyesi olarak görevine devam etmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957401BIST