***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14/02/2021 Tarihli ve 981 Sayılı kararı ile 6 Ay vadeli toplam 91.647.864.- TL tutarında Kur Korumalı Mevduat Hesabı açılmasına karar verilmiştir.Alınan bu karara bağlı olarak, 29.01.2022 Tarihli ve 31734 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun geçici 14. Maddesi kapsamında yaklaşık 7.653.000.-TL tutarında kurumlar vergisi istisnası sebebiyle avantaj sağlanması beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001893BIST