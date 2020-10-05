***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
05.10.2020 18:05
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hakan Yılmaz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878283
BIST
18:051.161
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 15,68
|Açılış
|: 1.151
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.161
En Düşük
1.151
18:057,7649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0069
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7883
En Düşük
7,7213
18:059,1563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0597
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1652
En Düşük
9,0574
18:05477,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,79
|Açılış
|: 477,77
|
|Önceki Kapanış
|: 473,87
|
478,80
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|157,30
|90.112.098
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,15
|14.884.328
|% 10,00
|
|ATEKS
|22,44
|19.659.735
|% 10,00
|
|CRFSA
|31,24
|102.104.345
|% 10,00
|
|COSMO
|10,23
|3.201.141
|% 10,00
|
|YONGA
|39,60
|5.325.739
|% -10,00
|
|TKURU
|754,60
|1.328.096
|% -10,00
|
|KAPLM
|17,51
|1.921.713
|% -9,88
|
|RODRG
|10,53
|5.754.520
|% -9,15
|
|AKFGY
|4,00
|20.300.537
|% -5,44
|
|SISE
|7,02
|1.318.797.243
|% -0,28
|
|ASELS
|18,70
|879.177.086
|% 1,63
|
|GARAN
|7,17
|740.885.806
|% 0,84
|
|KRDMD
|3,50
|694.974.567
|% 1,74
|
|THYAO
|10,68
|558.205.582
|% 0,56
|
|KRDMD
|3,50
|694.974.567
|% 1,74
|
|EKGYO
|1,77
|331.944.447
|% 1,72
|
|SISE
|7,02
|1.318.797.243
|% -0,28
|
|GSDHO
|2,23
|369.507.320
|% 4,69
|
|ODAS
|3,02
|426.743.794
|% 3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7584
|7,7649
|% 0,09
|
|Euro
|9,1461
|9,1563
|% 0,66
|
|Sterlin
|10,0400
|10,0904
|% 0,33
|
|Frank
|8,4456
|8,4964
|% 0,62
|
|Riyal
|2,0624
|2,0727
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|16,08
|
|Altın Gr.
|478
|478
|3,91
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,37
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,07
|0,14
|
|B. Petrol
|41,52
|41,52
|2,25
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 158 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 13, 753.00 milyon TL de
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17:58POLHO
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17:57RYSAS
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 556, 895 adet işlem
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17:56IDEAS
Yüzde 9.52 oranında artışla 10.24 lira fiyatla işlem gören hissede 336, 605 adet işlem