***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararına ek açıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Şirketin 100 Adet 100 Kuruşluk nominal değerli hisseleri, borsada 1 Lot = 1 TL nominal değer üzerinden işlem gördüğüne dair açıklamadır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.03.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Mevcut Sermaye (TL) 52.180.855,64Ulaşılacak Sermaye (TL) 150.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00014 8.976.155,4 16.826.857,860 187,46174 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00014 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00022 3.741.000 7.012.944,010 187,46174 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00022 NâmaC Grubu, GSDDE, TRARANTL91P6 37.219.100,24 69.771.576,080 187,46174 1,00 C Grubu C Grubu, GSDDE, TRARANTL91P6 NâmaD Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00030 2.244.600 4.207.766,410 187,46174 1,00 D Grubu D Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00030 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 52.180.855,64 97.819.144,360 187,46174Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin bedelli sermaye artırımı ile ilgili 16 Mart 2021 tarihli özel durum açıklamasında, Şirket Ana Sözleşmesinde 1 Hissenin nominal değerinin 1 Kuruş olarak tanımlanmış olması nedeniyle, "yeni pay alma haklarının kullanılmasında 1 (Bir) Kuruş nominal değerli bir payın kullanım fiyatının 1 (Bir) Kuruş olarak belirlenmesine" karar verildiği ifade edilmiştir.Şirketin 100 Adet 100 Kuruşluk nominal değerli hisseleri, borsada 1 Lot = 1 TL nominal değer üzerinden işlem gördüğünden, söz konusu ifadenin "yeni pay alma haklarının kullanılmasında 1 (Bir) TL nominal değerli 1 Lot payın kullanım fiyatının 1 (Bir) TL olarak belirlenmesine" şeklinde anlaşılması gerektiğini düzelterek bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918847BIST