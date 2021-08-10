Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.08.2021 18:43



***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kullanılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.03.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 52.180.855,64
Ulaşılacak Sermaye (TL) 150.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00014 8.976.155,4 16.826.857,860 187,46174 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00014 Nâma A Grubu, GSDD4(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRTKFK00016
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00022 3.741.000 7.012.944,010 187,46174 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00022 Nâma B Grubu, GSDD2(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRTKFK00024
C Grubu, GSDDE, TRARANTL91P6 37.219.100,24 69.771.576,080 187,46174 1,00 C Grubu C Grubu, GSDDE, TRARANTL91P6 Nâma C Grubu, GSDDE(RÜÇHAN), TRRTKFK00040
D Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00030 2.244.600 4.207.766,410 187,46174 1,00 D Grubu D Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00030 Nâma D Grubu, GSDD3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRTKFK00032

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 52.180.855,64 97.819.144,360 187,46174

Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 12.08.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 26.08.2021
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 14.04.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 05.08.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 16.08.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 13.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin gerçekleştireceği sermaye artırımında yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli (100 adet) pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 12.08.2021 – 26.08.2021 tarihleri arasında kullandırılacaktır.
Saygılarımızla,
GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957040


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:331.430
Değişim :  -0,51% |  -7,29
Açılış :  1.439  
Önceki Kapanış :  1.437  
En Yüksek
1.439 En Düşük
1.429
BIST En Aktif Hisseler12:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARKA 5,06 3.016.306 % 10,00  
KARYE 13,06 91.526.357 % 9,93  
DAGI 4,71 31.744.959 % 9,79  
VKING 6,22 8.460.695 % 8,74  
SILVR 5,88 19.444.629 % 8,29  
daha fazla
12:33 Alış Satış %  
Dolar 8,6362 8,6392 % 0,47  
Euro 10,1243 10,1297 % 0,36  
Sterlin 11,8956 11,9552 % 0,38  
Frank 9,3117 9,3678 % 0,46  
Riyal 2,2961 2,3076 % 0,55  
daha fazla
12:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.733 1.733 3,88  
Altın Gr. 481 481 3,78  
Cumhuriyet 3.197 3.245 27,00  
Tam 3.181 3.262 26,70  
Yarım 1.538 1.578 12,92  
Çeyrek 771 789 6,46  
Gümüş.Ons 23,34 23,37 0,01  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 0,04  
B. Petrol 70,53 70,53 -0,10  
Seans Raporu 12:33
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru