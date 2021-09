***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Rüçhan Haklarının Kullanılmasının Ardından Kalan Payların Birincil Piyasada Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.03.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Mevcut Sermaye (TL) 52.180.855,64Ulaşılacak Sermaye (TL) 150.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00014 8.976.155,4 16.826.857,860 187,46174 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00014 Nâma A Grubu, GSDD4(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRTKFK00016B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00022 3.741.000 7.012.944,010 187,46174 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00022 Nâma B Grubu, GSDD2(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRTKFK00024C Grubu, GSDDE, TRARANTL91P6 37.219.100,24 69.771.576,080 187,46174 1,00 C Grubu C Grubu, GSDDE, TRARANTL91P6 Nâma C Grubu, GSDDE(RÜÇHAN), TRRTKFK00040 176.418,174D Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00030 2.244.600 4.207.766,410 187,46174 1,00 D Grubu D Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00030 Nâma D Grubu, GSDD3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRTKFK00032Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 52.180.855,64 97.819.144,360 187,46174 176.418,174Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama YokturRüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 12.08.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 26.08.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 14.04.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 05.08.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 16.08.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 13.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 27.08.2021 tarihli özel durum açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu' na istinaden, pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 176.418,174 TL nominal değerli payların 2-3 Eylül 2021 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da satışa sunulması neticesinde, ilgili payların tümünün satışı 2 Eylül 2021 tarihinde tamamlanmıştır.Saygılarımızla,GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961576BIST