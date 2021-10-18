***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









250.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 52.180.855,64 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 97.819.144,36 TL (%187,46174) bedelli artırılarak 150.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Şirketimizin sermaye artırımı işlemleri izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanmış ve Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 150.000.000,00 TL'ye yükselmiştir. "SPK" (Sermaye Piyasası Kurulu) nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendi uyarınca şirketimiz esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye " başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.10.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-11967 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.Saygılarımızla,GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 Sermaye Maddesi Tadil Metni (SPK Onaylı).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971253BIST