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***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.10.2021 17:47


250.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 52.180.855,64 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 97.819.144,36 TL (%187,46174) bedelli artırılarak 150.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Şirketimizin sermaye artırımı işlemleri izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanmış ve Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 150.000.000,00 TL'ye yükselmiştir. "SPK" (Sermaye Piyasası Kurulu) nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendi uyarınca şirketimiz esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye " başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.10.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-11967 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
Saygılarımızla,
GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Sermaye Maddesi Tadil Metni (SPK Onaylı).pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971253


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