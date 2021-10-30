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***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.10.2021 10:39



***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Esas Sözleşme Tadilinin Tescil ve İlan Edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.03.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 52.180.855,64
Ulaşılacak Sermaye (TL) 150.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00014 8.976.155,4 16.826.857,860 187,46174 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00014 Nâma A Grubu, GSDD4(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRTKFK00016
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00022 3.741.000 7.012.944,010 187,46174 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00022 Nâma B Grubu, GSDD2(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRTKFK00024
C Grubu, GSDDE, TRARANTL91P6 37.219.100,24 69.771.576,080 187,46174 1,00 C Grubu C Grubu, GSDDE, TRARANTL91P6 Nâma C Grubu, GSDDE(RÜÇHAN), TRRTKFK00040 176.418,174
D Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00030 2.244.600 4.207.766,410 187,46174 1,00 D Grubu D Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00030 Nâma D Grubu, GSDD3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRTKFK00032

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 52.180.855,64 97.819.144,360 187,46174 176.418,174

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 12.08.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 26.08.2021
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.09.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 18.10.2021
SPK Başvuru Tarihi 14.04.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 05.08.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 16.08.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 13.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 28.10.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 250.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 52.180.855,64 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 97.819.144,36 TL (%187,46174) bedelli artırılarak 150.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Şirketimizin sermaye artırımı işlemleri izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanmış ve Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 150.000.000,00 TL'ye yükselmiştir. "SPK" (Sermaye Piyasası Kurulu) nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendi uyarınca şirketimiz esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.10.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-11967 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Şirketimiz esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadil metni T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 28.10.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 28.10.2021 tarihli 10440 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak ilan edilmiştir.
Saygılarımızla,
GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Sermaye Maddesi Tadil Metni (SPK Onaylı).pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973266


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