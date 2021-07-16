***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
16.07.2021 18:10
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunca, 24.05.2021 tarihinde kabul edilen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi kapsamında hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Revize Raporda" belirtilen, 38.000 DWT taşıma kapasiteli kuru yük gemisi alımı konusunda, bağlı ortaklığımız Nehir Maritime Limited ile Japonya'da yerleşik Itochu Corporation'ın bağlı ortaklığı Laurel World Maritime S.A. arasında 16 Temmuz 2021 Tarihinde imzalanan alım sözleşmesinde yer alan ödeme şartlarına uygun olarak, Nehir Maritime Limited tarafından Laurel World Maritime S.A. şirketine 3.630.000.- USD tutarında ödeme yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951545
BIST
18:051.363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,97
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.357
18:058,5137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0507
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5831
En Düşük
8,4868
18:0510,1237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0129
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0800
|
10,1740
En Düşük
10,0453
18:05495,73
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -8,34
|Açılış
|: 495,77
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
494,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|293,80
|70.022.601
|% 10,00
|
|KGYO
|7,15
|35.196.439
|% 10,00
|
|KARYE
|8,80
|79.820.818
|% 10,00
|
|EDATA
|8,93
|12.011.294
|% 9,98
|
|BAGFS
|16,64
|1.420.221
|% 9,98
|
|KRTEK
|7,78
|41.790.258
|% -7,05
|
|EKIZ
|7,49
|394.066
|% -6,37
|
|CASA
|127,10
|317.246
|% -5,57
|
|MMCAS
|6,02
|146.910
|% -4,44
|
|KRONT
|54,20
|14.555.824
|% -3,64
|
|SASA
|30,32
|1.519.782.956
|% -2,70
|
|THYAO
|13,08
|585.692.068
|% 0,00
|
|GARAN
|8,35
|574.698.560
|% -0,95
|
|KRDMD
|7,38
|411.183.440
|% 1,51
|
|ARCLK
|33,42
|366.124.740
|% 2,20
|
|PEKGY
|1,04
|133.470.229
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,30
|208.910.791
|% -0,86
|
|SKBNK
|1,06
|72.955.540
|% 1,92
|
|GARAN
|8,35
|574.698.560
|% -0,95
|
|KRDMD
|7,38
|411.183.440
|% 1,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5121
|8,5137
|% -0,59
|
|Euro
|10,0805
|10,1237
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,6790
|11,7376
|% -1,14
|
|Frank
|9,2169
|9,2725
|% -0,88
|
|Riyal
|2,2620
|2,2734
|% -0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|-17,61
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-8,30
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.362
|-9,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|-8,85
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|-4,28
|
|Çeyrek
|799
|817
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,68
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|7,01
|7,02
|-0,24
|
|B. Petrol
|73,15
|73,15
|-0,32
|
Seans Raporu
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