***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
12.11.2021 18:28
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/07/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin 24 Mayıs 2021 tarihli Revize Denetim Komitesi raporunda belirtilen, 38.000 DWT taşıma kapasiteli kuru yük gemisi alımı konusunda, bağlı ortaklığımız Nehir Maritime Limited ile Japonya'da yerleşik Itochu Corporation'ın bağlı ortaklığı Laurel World Maritime S.A. arasında 16 Temmuz 2021 Tarihinde imzalanan alım sözleşmesinde yer alan ödeme şartlarına uygun olarak yapılan peşinat ödemesi için, 07 Temmuz 2021 tarihinde GSD Yatırım Bankası A.Ş.'den kullanılan 3.700.000.- USD tutarındaki vadeli döviz kredisi, 12 Kasım 2021 tarihinde Nehir Maritime Limited tarafından bankaya geri ödenmek suretiyle kapatılmıştır.
Saygılarımızla,
GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977494
BIST
18:051.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 13,44
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.643
En Düşük
1.631
18:0510,0093
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1060
|Açılış
|: 9,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
10,0249
En Düşük
9,8824
18:0511,4711
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1207
|Açılış
|: 11,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4818
En Düşük
11,3199
18:05599,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 6,38
|Açılış
|: 599,64
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
601,80
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|27,50
|2.948.890
|% 10,00
|
|PRKAB
|35,48
|229.436.939
|% 9,98
|
|DOBUR
|112,50
|47.147.288
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|41.279.870
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|52.996.272
|% 9,91
|
|KZBGY
|32,02
|46.035.400
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|263.338.926
|% -9,95
|
|ADESE
|1,22
|433.723.560
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,38
|101.280.509
|% -7,75
|
|PENTA
|195,30
|15.385.220
|% -6,91
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|GARAN
|10,58
|1.983.164.246
|% -0,19
|
|THYAO
|17,82
|1.472.293.108
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,51
|823.744.329
|% 1,21
|
|SISE
|9,56
|735.701.571
|% 0,95
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|ODAS
|1,54
|533.036.954
|% 1,99
|
|ADESE
|1,22
|433.723.560
|% -9,63
|
|SKBNK
|1,15
|289.037.735
|% 4,55
|
|YKBNK
|3,09
|642.868.972
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0076
|10,0093
|% 1,07
|
|Euro
|11,4596
|11,4711
|% 1,06
|
|Sterlin
|13,3915
|13,4587
|% 1,47
|
|Frank
|10,8258
|10,8910
|% 1,14
|
|Riyal
|2,6607
|2,6740
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|0,70
|
|Altın Gr.
|600
|600
|6,38
|
|Cumhuriyet
|3.924
|3.983
|-9,00
|
|Tam
|3.906
|4.004
|-7,45
|
|Yarım
|1.888
|1.937
|-3,60
|
|Çeyrek
|947
|968
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,12
|8,13
|0,10
|
|B. Petrol
|82,09
|82,09
|-0,78
|