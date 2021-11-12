***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16/07/2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin 24 Mayıs 2021 tarihli Revize Denetim Komitesi raporunda belirtilen, 38.000 DWT taşıma kapasiteli kuru yük gemisi alımı konusunda, bağlı ortaklığımız Nehir Maritime Limited ile Japonya'da yerleşik Itochu Corporation'ın bağlı ortaklığı Laurel World Maritime S.A. arasında 16 Temmuz 2021 Tarihinde imzalanan alım sözleşmesinde yer alan ödeme şartlarına uygun olarak yapılan peşinat ödemesi için, 07 Temmuz 2021 tarihinde GSD Yatırım Bankası A.Ş.'den kullanılan 3.700.000.- USD tutarındaki vadeli döviz kredisi, 12 Kasım 2021 tarihinde Nehir Maritime Limited tarafından bankaya geri ödenmek suretiyle kapatılmıştır.Saygılarımızla,GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977494BIST