***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
25.03.2022 14:04
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin
artırılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca, Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012976
BIST
14:222.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 13,04
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.191
En Düşük
2.180
14:2214,8386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0144
|Açılış
|: 14,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
14:2216,3678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0394
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
14:22930,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,10
|Açılış
|: 930,58
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
929,61
BIST En Aktif Hisseler14:20
|PKENT
|255,60
|115.879.815
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.612.251
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|258.254.124
|% 9,93
|
|SNKRN
|30,88
|499.780
|% 8,89
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|KARTN
|54,75
|33.837.765
|% -4,37
|
|ANHYT
|14,06
|17.541.317
|% -3,81
|
|ETILR
|8,01
|784.853
|% -3,49
|
|SELGD
|4,13
|1.934.014
|% -3,28
|
|KRDMD
|15,41
|1.025.583.520
|% 0,26
|
|THYAO
|28,22
|756.548.299
|% 0,36
|
|SMRTG
|16,54
|698.676.868
|% 7,40
|
|SASA
|59,10
|660.497.790
|% 0,94
|
|EREGL
|33,42
|556.692.672
|% -0,30
|
|DOHOL
|3,26
|289.858.021
|% 0,93
|
|KARSN
|4,58
|390.172.064
|% 1,78
|
|YKBNK
|3,95
|313.768.260
|% 0,51
|
|KRDMD
|15,41
|1.025.583.520
|% 0,26
|
|EKGYO
|2,28
|128.586.377
|% 0,88
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8326
|14,8372
|% 0,09
|
|Euro
|16,3493
|16,3670
|% 0,24
|
|Sterlin
|19,5027
|19,6005
|% 0,12
|
|Frank
|15,9534
|16,0495
|% 0,56
|
|Riyal
|3,9434
|3,9632
|% 0,15
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,71
|
|Altın Gr.
|930
|930
|-2,78
|
|Cumhuriyet
|6.178
|6.272
|-3,00
|
|Tam
|6.146
|6.300
|-7,95
|
|Yarım
|2.971
|3.047
|-3,85
|
|Çeyrek
|1.490
|1.524
|-1,92
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|0,03
|
|B. Petrol
|118
|118
|-1,39
|