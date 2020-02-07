***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.02.2020 17:07
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Didem Yavaş Mali İşler Müdürü- Kur.Yön.Kom.Üyesi - Yat.İliş.Böl.Yön. 07.02.2020 02164899802 dyavas@gsdmarin.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı 908972
Esra Mutlu Mali İşler Yönetmeni - Yat.İliş.Böl.Üyesi 02.01.2020 02164899802 emutlu@gsdmarin.com.tr - -
Selen Karaman Mali İşler Yetkilisi - Yat.İliş.Böl.Üyesi 02.01.2020 0214899802 skaraman@gsdmarin.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817666
BIST
17:41121.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -892,07
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.287
17:416,0393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0515
|Açılış
|: 5,9940
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
6,0479
En Düşük
5,9771
17:416,6272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0486
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,6371
En Düşük
6,5576
17:41304,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 3,06
|Açılış
|: 304,66
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
304,98
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.492.626
|% 19,97
|
|ARENA
|12,87
|59.460.900
|% 16,89
|
|LINK
|34,36
|34.230.953
|% 16,40
|
|AYCES
|11,59
|6.024.771
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|DOKTA
|54,45
|73.681.469
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IHGZT
|4,35
|55.977
|% -5,43
|
|TEKTU
|1,67
|107.003.307
|% -5,11
|
|SUMAS
|10,70
|152.020
|% -4,80
|
|THYAO
|14,56
|969.976.546
|% -1,22
|
|GUSGR
|2,83
|664.984.536
|% 6,79
|
|KRDMD
|2,93
|466.618.886
|% -0,34
|
|SODA
|6,52
|379.647.032
|% 2,19
|
|GARAN
|12,09
|357.640.331
|% -1,47
|
|IHLGM
|1,24
|304.004.016
|% 5,08
|
|GUSGR
|2,83
|664.984.536
|% 6,79
|
|KRDMD
|2,93
|466.618.886
|% -0,34
|
|ODAS
|2,23
|284.307.145
|% -0,89
|
|YKBNK
|3,15
|344.429.334
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7656
|7,8046
|% 0,63
|
|Frank
|6,1472
|6,1842
|% 0,48
|
|Riyal
|1,6002
|1,6083
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|5,95
|
|Altın Gr.
|303
|303
|1,03
|
|Cumhuriyet
|2.004
|2.034
|11,00
|
|Tam
|1.996
|2.046
|10,93
|
|Yarım
|965
|990
|5,29
|
|Çeyrek
|484
|495
|2,65
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,00
|
|B. Petrol
|54,59
|54,59
|-0,34
|
Seans Raporu
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-
17:51XU100
Endeks 121, 305 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 8 altında . İşlem hacmi 9, 649.00 milyon TL de
-
17:51TEKTU
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 1.68 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 546, 915 adet işlem
-
17:50BOSSA
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 8.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 015, 450 adet işlem
-
17:49AKMGY
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 27.14 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 793 adet işlem
-
17:48BOSSA
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 8.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 010, 128 adet işlem