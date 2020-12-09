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***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.12.2020 17:48



***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Esra Mutlu Mali İşler Yönetmeni - Yat.İliş.Böl.Üyesi 02.01.2020 02164899802 emutlu@gsdmarin.com.tr - -
Selen Karaman Mali İşler Yetkilisi - Yat.İliş.Böl.Üyesi 02.01.2020 02164899802 skaraman@gsdmarin.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892441


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CASA 126,50 1.608.034 % 10,00  
AKFGY 4,73 26.835.264 % 10,00  
SNPAM 23,12 14.810.936 % 9,99  
TKNSA 14,11 88.835.978 % 9,98  
BERA 18,07 88.085.122 % 9,98  
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Riyal 2,0807 2,0911 % 0,14  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.849 1.849 -21,66  
Altın Gr. 465 465 -5,22  
Cumhuriyet 3.094 3.141 -24,00  
Tam 3.078 3.155 -25,20  
Yarım 1.488 1.526 -12,19  
Çeyrek 746 763 -6,10  
Gümüş.Ons 24,12 24,15 -0,43  
Gümüş Gr. 6,06 6,07 -0,11  
B. Petrol 48,62 48,62 -0,22  
Seans Raporu 18:05
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