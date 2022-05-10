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***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

10.05.2022 18:12
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/05/2022
Karar Sayısı
995
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                               GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
 
KARAR TARİHİ: 10 Mayıs 2022
KARAR SAYISI : 995
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
"SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
 
a) "Türkiye Finansal Raporlama Standartları"na göre, 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla düzenlenmiş, Şirketimiz'in Konsolide Finansal Tabloları ve Konsolide Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiş olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca yukarıda belirtilen tarihli ve sayılı kararla onaylanmıştır.
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Şirketimiz'in Konsolide Finansal Tabloları ve Konsolide Faaliyet Raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanmış Şirketimiz'in Konsolide Finansal Tabloları, Şirketimiz'in, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüstçe yansıtmakta ve Şirketimiz'in Konsolide Faaliyet Raporu işin gelişimi ve performansını ve Şirketimiz'in konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
 
GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş.
 
 
Esra Mutlu                                                                   Eyup Murat Gezgin
Mali İşler Müdürü                                                         Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi  
 
                                              
Sedat Temeltaş                                                               Ömer Asım Özgözükara                        
          
Denetim Komitesi Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi          Denetim Komitesi Bşk. ve Yönetim Kurulu Üyesi    




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028510


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