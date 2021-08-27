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***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

27.08.2021 14:41



***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

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Açıklamalar

           Şirketimizin 250.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, 52.180.855,64 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 97.819.144,36 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 150.000.000.- TL'ye artırılması nedeniyle halka arz edilecek paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı izahname 06.08.2021 tarihinde ilan edilmiştir. 
Sermaye artırımına ilişkin yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli (100 adet) pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 12.08.2021-26.08.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.
Yeni  pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 176.418,174 TL olup, bu paylar 02.09.2021-03.09.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 TL'den düşük olmamak üzere Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz edilecek 176.418,174 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanan ve işbu özel durum açıklamasının ekinde kamuya duyurulan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna, Şirketimizin www.gsdmarin.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek süreyle ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.icbcyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
Saygılarımızla,
GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960772


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