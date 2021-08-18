***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
18.08.2021 18:41
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca 18.08.2021 tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Esra Mutlu'nun atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959109
BIST
18:051.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,73
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.446
En Düşük
1.434
18:058,5431
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0951
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
18:059,9986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0837
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
18:05487,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,12
|Açılış
|: 487,78
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|8,04
|117.153.501
|% 17,03
|
|PENTA
|90,45
|17.677.788
|% 17,01
|
|DOBUR
|22,98
|3.509.760
|% 12,76
|
|ESCAR
|20,24
|92.475.272
|% 10,78
|
|KTSKR
|51,60
|110.357.066
|% 10,63
|
|EMNIS
|19,00
|184.130
|% -9,95
|
|MERIT
|15,30
|1.051.610
|% -9,63
|
|BRYAT
|382,40
|133.480.525
|% -7,97
|
|SUMAS
|77,05
|519.693
|% -7,72
|
|VAKKO
|10,52
|40.306.514
|% -7,64
|
|GARAN
|9,28
|1.069.198.796
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,70
|780.482.823
|% -4,23
|
|EREGL
|18,57
|605.177.760
|% -2,52
|
|SISE
|8,68
|601.722.585
|% 0,70
|
|THYAO
|12,18
|595.549.605
|% -0,57
|
|EKGYO
|1,85
|405.267.625
|% 0,54
|
|ODAS
|1,43
|203.982.421
|% 5,93
|
|HALKB
|4,89
|243.273.245
|% 0,62
|
|TRGYO
|3,84
|148.430.073
|% 1,86
|
|CEMAS
|1,25
|25.642.164
|% -0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5395
|8,5431
|% 1,13
|
|Euro
|9,9917
|9,9986
|% 0,84
|
|Sterlin
|11,5960
|11,6541
|% 0,08
|
|Frank
|9,2346
|9,2902
|% 0,62
|
|Riyal
|2,2629
|2,2743
|% 0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|-6,32
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,56
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,29
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,11
|66,11
|-2,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58BTCIM
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 12.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 458, 873 adet işlem
-
17:57BRYAT
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 387.80 lira fiyatla işlem gören hissede 329, 491 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 61 altında . İşlem hacmi 11, 252.00 milyon TL de
-
17:56ALARK
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 044, 078 adet işlem
-
17:53ADESE
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 713, 985 adet işlem