***GSDHO* *ATSYH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
02.10.2020 09:12
***GSDHO******ATSYH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [GSDHO, ATSYH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877884
BIST
12:011.147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,82
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.148
En Düşük
1.138
12:017,7618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0158
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7252
12:019,0954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
12:01475,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,98
|Açılış
|: 475,49
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler12:01
|MERKO
|14,52
|78.731.914
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.069.684
|% 10,00
|
|YAPRK
|70,95
|5.795.026
|% 10,00
|
|VANGD
|7,60
|12.051.480
|% 9,99
|
|EMNIS
|48,28
|971.056
|% 9,98
|
|YBTAS
|16.342,60
|196.111
|% -10,00
|
|MRSHL
|335,70
|2.083.354
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|517.293
|% -9,99
|
|AKMGY
|68,05
|574.342
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|767.981
|% -9,99
|
|SISE
|7,06
|699.786.044
|% 2,17
|
|KRDMD
|3,44
|504.950.395
|% 0,88
|
|ASELS
|18,73
|490.365.404
|% 1,08
|
|GARAN
|7,16
|484.671.501
|% 0,56
|
|TURSG
|6,11
|298.895.221
|% 1,16
|
|KRDMD
|3,44
|504.950.395
|% 0,88
|
|SISE
|7,06
|699.786.044
|% 2,17
|
|HURGZ
|2,26
|207.279.486
|% -7,38
|
|GARAN
|7,16
|484.671.501
|% 0,56
|
|ODAS
|2,84
|185.405.559
|% 1,79
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7554
|7,7618
|% 0,20
|
|Euro
|9,0831
|9,0954
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,0204
|10,0707
|% 0,74
|
|Frank
|8,3930
|8,4435
|% -0,02
|
|Riyal
|2,0638
|2,0742
|% 0,29
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|3,03
|
|Altın Gr.
|476
|476
|1,32
|
|Cumhuriyet
|3.159
|3.207
|17,00
|
|Tam
|3.131
|3.210
|5,49
|
|Yarım
|1.513
|1.553
|2,66
|
|Çeyrek
|759
|776
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,03
|
|B. Petrol
|39,64
|39,64
|-1,29
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:13XU100
Endeks 1, 147 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 6, 144.00 milyon TL de
-
12:12PRKAB
Yüzde 4.62 oranında artışla 10.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 277, 129 adet işlem
-
12:09HATEK
Yüzde 4.48 oranında artışla 12.84 lira fiyatla işlem gören hissede 775, 262 adet işlem
-
12:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TAVHL, YKBNK
-
12:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler MGROS, SISE, KOZAL