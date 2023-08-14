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***GSDHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

14.08.2023 09:18
***GSDHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***GSDHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

GSDHO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1  TL Teorik Fiyat: 4,65 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184951


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BIST En Aktif Hisseler11:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAYRK 11,44 19.168.071 % 10,00  
RYSAS 33,66 58.317.482 % 10,00  
COSMO 123,20 3.919.854 % 10,00  
MMCAS 11,44 119.720 % 10,00  
TETMT 1.083,30 23.027.398 % 9,99  
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11:47 Alış Satış %  
Dolar 27,0476 27,0531 % 0,33  
Euro 29,6182 29,6266 % 0,06  
Sterlin 34,2570 34,4288 % 0,39  
Frank 30,7564 30,9417 % 0,36  
Riyal 7,1880 7,2241 % 0,32  
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11:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.914 1.914 0,38  
Altın Gr. 1.666 1.666 6,49  
Cumhuriyet 11.380 11.552 -1,00  
Tam 11.140 11.216 28,00  
Yarım 5.587 5.634 14,00  
Çeyrek 2.785 2.817 7,00  
Gümüş.Ons 22,69 22,73 0,02  
Gümüş Gr. 19,77 19,79 0,09  
B. Petrol 86,61 86,61 -0,20  
Seans Raporu 11:47
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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