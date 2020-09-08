***GSDHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.09.2020 14:45
***GSDHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http:/
15:041.087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -9,98
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.085
15:047,4864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0320
|Açılış
|: 42,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 42,0200
|
7,4871
En Düşük
7,4364
15:048,8310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0202
|Açılış
|: 13,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,2400
|
8,8473
En Düşük
8,7918
15:046,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,06
|Açılış
|: 6,38
|
|Önceki Kapanış
|: 6,44
|
6,51
En Düşük
6,31
BIST En Aktif Hisseler15:02
|DAGHL
|7,04
|10.371.467
|% 10,00
|
|DITAS
|36,30
|3.663.953
|% 10,00
|
|ARTI
|3,41
|1.020.296
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,25
|12.800.931
|% 9,99
|
|MERIT
|49,78
|1.387.618
|% 9,99
|
|DOBUR
|27,00
|170.559
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|28.829
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|9.123.322
|% -9,99
|
|KENT
|376,70
|6.367.101
|% -9,99
|
|PEKGY
|10,94
|120.864.943
|% -8,83
|
|GSRAY
|4,25
|934.465.633
|% 7,32
|
|TSPOR
|6,28
|700.107.688
|% 6,08
|
|BJKAS
|3,90
|538.197.090
|% 6,56
|
|FENER
|44,54
|514.312.894
|% 9,38
|
|RTALB
|58,55
|414.927.424
|% -1,93
|
|GSRAY
|4,25
|934.465.633
|% 7,32
|
|EKGYO
|1,80
|384.357.083
|% -1,10
|
|BJKAS
|3,90
|538.197.090
|% 6,56
|
|TSPOR
|6,28
|700.107.688
|% 6,08
|
|KRDMD
|2,94
|327.474.049
|% -2,65
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4824
|7,4855
|% 0,42
|
|Euro
|8,8238
|8,8296
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,7286
|9,7774
|% -0,54
|
|Frank
|8,1176
|8,1665
|% 0,20
|
|Riyal
|1,9896
|1,9996
|% 0,46
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-12,65
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.112
|-6,00
|
|Tam
|3.050
|3.125
|-10,50
|
|Yarım
|1.474
|1.512
|-5,08
|
|Çeyrek
|739
|756
|-2,54
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,49
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|-0,06
|
|B. Petrol
|40,34
|40,34
|-1,68
|
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