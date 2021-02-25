***GSDHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 14:38
***GSDHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912792
BIST
15:571.480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,70
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
15:577,2327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0632
|Açılış
|: 7,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
15:578,8577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1315
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
15:57416,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,92
|Açılış
|: 416,57
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,72
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler15:55
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.279.535
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|26.464.773
|% -9,94
|
|PETKM
|5,24
|1.813.535.491
|% 1,55
|
|THYAO
|13,09
|1.445.357.266
|% 2,03
|
|KOZAL
|129,10
|1.328.897.525
|% -3,30
|
|SASA
|42,10
|1.294.295.158
|% 5,41
|
|EKGYO
|2,28
|1.137.570.061
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,28
|1.137.570.061
|% 0,44
|
|PETKM
|5,24
|1.813.535.491
|% 1,55
|
|IHLAS
|0,88
|204.235.317
|% -2,22
|
|TSKB
|1,71
|378.823.264
|% -1,72
|
|SKBNK
|1,36
|282.480.743
|% -0,73
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2359
|7,2399
|% 0,98
|
|Euro
|8,8585
|8,8674
|% 1,62
|
|Sterlin
|10,2172
|10,2685
|% 1,10
|
|Frank
|7,9673
|8,0153
|% 1,17
|
|Riyal
|1,9267
|1,9363
|% 1,09
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-15,84
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|2,00
|
|Tam
|2.757
|2.826
|-1,98
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-0,96
|
|Çeyrek
|668
|684
|-0,48
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,92
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,07
|
|B. Petrol
|66,50
|66,50
|0,32
|
Seans Raporu
15:55
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