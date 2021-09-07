***GSDHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.09.2021 17:10
***GSDHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSDHO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962296
BIST
15:331.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,34
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:338,4770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0148
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:3310,0337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0170
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:33489,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,28
|Açılış
|: 489,03
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:33
|ORCAY
|14,33
|159.148.721
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.023.192
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.630.907
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.222.432
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.241.800
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|IHLAS
|0,59
|30.622.192
|% -3,28
|
|GARAN
|9,46
|1.233.340.895
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,53
|560.552.683
|% 0,00
|
|THYAO
|12,47
|441.737.764
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,30
|382.082.586
|% 0,55
|
|EREGL
|18,01
|317.957.516
|% 0,45
|
|YKBNK
|2,53
|560.552.683
|% 0,00
|
|GARAN
|9,46
|1.233.340.895
|% 0,53
|
|HALKB
|4,77
|309.535.876
|% 2,14
|
|MRGYO
|1,11
|69.316.798
|% 0,91
|
|ODAS
|1,48
|76.890.173
|% 2,07
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4753
|8,4770
|% 0,17
|
|Euro
|10,0261
|10,0337
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,6711
|11,7296
|% 0,48
|
|Frank
|9,1901
|9,2454
|% 0,58
|
|Riyal
|2,2505
|2,2618
|% 0,08
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|6,23
|
|Altın Gr.
|490
|490
|2,86
|
|Cumhuriyet
|3.239
|3.287
|18,00
|
|Tam
|3.225
|3.306
|19,55
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|9,46
|
|Çeyrek
|782
|800
|4,72
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,20
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,09
|
|B. Petrol
|73,03
|73,03
|0,43
|