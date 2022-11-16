***GSDHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 15:39
***GSDHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080339
BIST
15:264.706
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 49,32
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.661
15:2618,6153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0138
|Açılış
|: 18,7080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
15:2619,4171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1457
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
15:261.066,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,67
|Açılış
|: 1.066,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler15:26
|BURVA
|44,44
|29.667.838
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|222.538.890
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|84.435.431
|% 9,99
|
|HEDEF
|15,43
|28.187.467
|% 9,98
|
|PRDGS
|11,58
|170.767.545
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|136.375.730
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|352.025.322
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|21.097.191
|% -9,95
|
|THYAO
|105,40
|6.562.318.184
|% -3,30
|
|YKBNK
|11,41
|6.429.634.039
|% 5,75
|
|ISCTR
|10,25
|5.430.526.406
|% 5,34
|
|AKBNK
|17,12
|4.898.617.388
|% 5,74
|
|EREGL
|37,50
|4.473.915.818
|% -0,27
|
|YKBNK
|11,41
|6.429.634.039
|% 5,75
|
|ISCTR
|10,25
|5.430.526.406
|% 5,34
|
|SKBNK
|2,42
|1.170.250.564
|% 3,42
|
|TSKB
|3,40
|1.453.374.786
|% 4,29
|
|EKGYO
|5,62
|2.396.700.106
|% 1,08
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6136
|18,6153
|% 0,07
|
|Euro
|19,4072
|19,4171
|% 0,76
|
|Sterlin
|22,0825
|22,1932
|% 0,38
|
|Frank
|19,7367
|19,8556
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9378
|4,9626
|% 0,06
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|4,11
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|3,19
|
|Cumhuriyet
|7.106
|7.214
|21,00
|
|Tam
|7.079
|7.192
|-3,00
|
|Yarım
|3.438
|3.516
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.719
|1.757
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|13,13
|13,15
|0,23
|
|B. Petrol
|94,03
|94,03
|0,17
|
Seans Raporu
15:26
daha fazla
-
15:41ARZUM
Yüzde 4.26 oranında artışla 22.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 970, 713 adet işlem
-
15:40AGESA
Yüzde 6.69 oranında artışla 36.66 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 620, 242 adet işlem
-
15:39YGYO
Yüzde 4.55 oranında artışla 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 476, 806 adet işlem
-
15:38ALBRK
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.08 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 217, 724 adet işlem
-
15:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 11 artarak (% 0.95 ) 5, 115