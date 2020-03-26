***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.03.2020 19:31
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 26.03.2020 tarihinde, 2020 yılı SPK bağımsız denetimini yapmak üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesini ve bu seçimin Şirketimizin 2019 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasını kararlaştırmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832488
BIST
18:0591.528
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 2.464,56
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
91.807
En Düşük
88.481
18:056,4001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0156
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5056
En Düşük
6,3809
18:057,0780
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,0933
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1034
En Düşük
6,9707
18:05335,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,40
|Açılış
|: 335,16
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
339,07
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|4,62
|35.916.146
|% 10,00
|
|GSRAY
|1,76
|139.455.251
|% 10,00
|
|TGSAS
|3,08
|2.307.916
|% 10,00
|
|IPEKE
|7,92
|292.642.971
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,20
|39.488.568
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|7.177.242
|% -9,99
|
|NIBAS
|5,70
|748.508
|% -7,32
|
|ETILR
|1,95
|334.664
|% -6,25
|
|RALYH
|7,51
|54.587
|% -6,13
|
|QNBFB
|38,70
|2.755.893
|% -6,11
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ASELS
|24,26
|1.216.074.149
|% 3,50
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|AKBNK
|5,73
|520.244.459
|% 2,87
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|IHLGM
|0,84
|132.530.864
|% 9,09
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ODAS
|1,33
|178.488.836
|% 6,40
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7783
|7,8173
|% 2,27
|
|Frank
|6,6205
|6,6604
|% 1,22
|
|Riyal
|1,6984
|1,7069
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.627
|7,10
|
|Altın Gr.
|333
|334
|0,11
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,37
|14,42
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,59
|26,59
|-0,80
|