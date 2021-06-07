***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.06.2021 18:07
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.04.2021, 26.05.2021, 02.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.05.2021
Tescil Tarihi
02.06.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
07.06.2021 - 10343
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 26 Mayıs 2021 tarihli Olağan Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 2 Haziran 2021 tarihinde tescil edilmiş ve 7 Haziran 2021 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940777
BIST
17:571.448
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 14,70
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:578,6368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0300
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:5710,5413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0088
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
17:57524,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,49
|Açılış
|: 524,50
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:57
|ATATP
|29,04
|10.477.342
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.241.155
|% 9,96
|
|OSMEN
|27,38
|2.619.260
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|24.043.401
|% 9,77
|
|ETYAT
|3,76
|4.054.007
|% 9,30
|
|METUR
|22,50
|24.330.698
|% -10,00
|
|YESIL
|70,35
|21.319.061
|% -8,64
|
|PKENT
|2.471,00
|2.261.829
|% -8,18
|
|DERHL
|5,11
|15.884.212
|% -7,43
|
|EPLAS
|30,00
|7.522.290
|% -7,41
|
|GARAN
|8,29
|1.443.992.240
|% 2,35
|
|THYAO
|14,28
|1.289.581.682
|% 1,71
|
|KOZAL
|125,20
|749.690.331
|% 3,64
|
|SISE
|8,22
|608.049.623
|% 1,86
|
|KRDMD
|7,81
|587.794.301
|% 0,77
|
|EKGYO
|1,99
|370.247.633
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,24
|397.470.306
|% 1,36
|
|GARAN
|8,29
|1.443.992.240
|% 2,35
|
|BOBET
|4,09
|455.441.720
|% -3,31
|
|THYAO
|14,28
|1.289.581.682
|% 1,71
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6347
|8,6368
|% -0,35
|
|Euro
|10,5336
|10,5413
|% -0,08
|
|Sterlin
|12,1875
|12,2487
|% -0,38
|
|Frank
|9,5723
|9,6300
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2937
|2,3052
|% -0,45
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|1,14
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,83
|27,86
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,73
|-0,02
|
|B. Petrol
|71,43
|71,43
|-0,46
|
Seans Raporu
17:57
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17:59HUBVC
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 61 artarak (% 1.08 ) 1, 268
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, RODRG, OSMEN, RYSAS