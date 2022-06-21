***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.06.2022 17:08
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.05.2022
Tescil Tarihi
21.06.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 25 Mayıs 2022 tarihli Olağan Genel Kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21 Haziran 2022 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038458
BIST
18:052.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 36,66
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.582
En Düşük
2.551
18:0517,3736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0420
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
18:0518,3335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1109
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
18:051.025,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,73
|Açılış
|: 1.025,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKMGY
|49,72
|10.653.790
|% 10,00
|
|VKING
|5,85
|3.046.322
|% 9,96
|
|MAKIM
|11,70
|3.285.419
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.707.934
|% 9,96
|
|RODRG
|18,45
|3.761.673
|% 9,95
|
|SNKRN
|29,62
|1.096.384
|% -9,97
|
|UFUK
|80,10
|9.647.496
|% -9,95
|
|MMCAS
|2,99
|782.064
|% -7,43
|
|RYSAS
|8,26
|8.331.258
|% -3,62
|
|KRGYO
|5,87
|62.642.320
|% -3,61
|
|THYAO
|51,90
|4.556.745.547
|% 2,06
|
|EREGL
|28,70
|3.927.053.302
|% 2,79
|
|SISE
|22,62
|2.029.717.010
|% 0,98
|
|SASA
|45,68
|1.594.841.679
|% 0,35
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,88
|
|ODAS
|3,21
|744.138.992
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,98
|1.118.011.988
|% 2,26
|
|KARSN
|7,73
|1.218.239.547
|% 7,36
|
|EKGYO
|2,65
|412.322.012
|% 1,15
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3415
|17,3758
|% 0,26
|
|Euro
|18,3012
|18,3438
|% 0,67
|
|Sterlin
|21,2519
|21,3584
|% 0,39
|
|Frank
|17,9327
|18,0407
|% 0,51
|
|Riyal
|4,6119
|4,6351
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|1,96
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|1,23
|
|Cumhuriyet
|6.824
|6.927
|17,00
|
|Tam
|6.800
|6.910
|6,00
|
|Yarım
|3.338
|3.380
|3,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.689
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,87
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,19
|0,14
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,02
|