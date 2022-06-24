***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.06.2022 17:00
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.05.2022
Tescil Tarihi
21.06.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
24.06.2022 - 10606
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 25 Mayıs 2022 tarihli Olağan Genel Kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21 Haziran 2022 tarihinde tescil edilmiş ve 24 Haziran 2022 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039157
BIST
17:122.566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 22,56
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.571
En Düşük
2.525
17:1217,3716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0191
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
17,2992
17:1218,3617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0838
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3709
En Düşük
18,2245
17:121.019,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,80
|Açılış
|: 1.019,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler17:12
|ECZYT
|52,80
|105.518.824
|% 10,00
|
|BASCM
|3,52
|599.035
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.051.429
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.782.210
|% 9,96
|
|SNKRN
|26,38
|7.792.469
|% 9,92
|
|UFUK
|71,40
|2.290.223
|% -9,96
|
|TBORG
|22,50
|591.654
|% -7,18
|
|TSGYO
|4,63
|36.041.039
|% -5,89
|
|EMNIS
|22,52
|135.369
|% -4,09
|
|BAYRK
|6,77
|17.518.235
|% -3,97
|
|THYAO
|50,35
|5.316.175.211
|% -0,40
|
|ASELS
|24,68
|2.190.370.884
|% 5,92
|
|EREGL
|27,98
|1.844.381.755
|% 1,45
|
|SISE
|21,94
|1.658.372.909
|% 1,76
|
|KRDMD
|12,66
|1.178.732.692
|% 0,88
|
|ODAS
|3,19
|1.023.663.240
|% -1,54
|
|YKBNK
|4,79
|842.314.460
|% -1,03
|
|TSKB
|2,12
|282.354.473
|% -2,75
|
|EKGYO
|2,60
|277.721.676
|% 0,39
|
|THYAO
|50,35
|5.316.175.211
|% -0,40
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3628
|17,3716
|% 0,11
|
|Euro
|18,3483
|18,3617
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,3122
|21,4191
|% 0,58
|
|Frank
|18,1304
|18,2396
|% 0,99
|
|Riyal
|4,6141
|4,6372
|% 0,18
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|4,51
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,68
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.885
|-62,00
|
|Tam
|6.771
|6.873
|11,00
|
|Yarım
|3.324
|3.362
|6,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.680
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,05
|21,08
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,97
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:27CANTE
Yüzde 8.78 oranında artışla 41.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 407, 185 adet işlem
-
17:26ASELS
Yüzde 5.92 oranında artışla 24.68 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 565, 837 adet işlem
-
17:25LKMNH
Yüzde 4.48 oranında artışla 17.50 lira fiyatla işlem gören hissede 431, 740 adet işlem
-
17:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 67 artarak (% 0.96 ) 2, 801
-
17:23XU100
Endeks 2, 568 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 30, 375.00 milyon TL de