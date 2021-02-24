***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
24.02.2021 17:41
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz 24.02.2021 tarih 2021/04 no'lu kararı ile Ana Sözleşmemizin 7. maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanının ekteki şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulması ve gerekli izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912293
BIST
17:471.494
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -24,33
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.487
17:477,2298
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1246
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,2497
En Düşük
7,0712
17:478,7777
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,1411
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
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8,8000
En Düşük
8,5921
17:47415,49
En Yüksek
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|: 0,72%
|| 2,96
|Açılış
|: 415,49
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler17:47
|DOBUR
|20,24
|2.728.436
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|6.340.367
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|INTEM
|54,95
|11.342.671
|% 9,99
|
|POLTK
|371,20
|9.886.074
|% 9,99
|
|SONME
|84,60
|10.080.076
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|82.626.221
|% -9,96
|
|SAYAS
|17,35
|103.882.750
|% -9,96
|
|KOZAL
|136,70
|2.333.798.954
|% 2,47
|
|THYAO
|12,92
|2.197.425.475
|% -0,77
|
|PETKM
|5,16
|1.921.447.793
|% -4,97
|
|SASA
|39,94
|1.919.789.256
|% 9,97
|
|GUBRF
|75,85
|1.846.536.996
|% -7,78
|
|EKGYO
|2,30
|1.058.972.984
|% -1,71
|
|PETKM
|5,16
|1.921.447.793
|% -4,97
|
|TSKB
|1,75
|585.141.796
|% -2,78
|
|IHLAS
|0,90
|297.971.896
|% -9,09
|
|ODAS
|4,03
|1.198.788.754
|% 1,26
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2264
|7,2298
|% 1,75
|
|Euro
|8,7699
|8,7777
|% 1,63
|
|Sterlin
|10,1762
|10,2273
|% 1,77
|
|Frank
|7,9228
|7,9705
|% 1,32
|
|Riyal
|1,9210
|1,9306
|% 1,68
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-17,69
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,21
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,59
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,06
|
|B. Petrol
|65,19
|65,19
|0,71
|